부산시 '2026년 세대공유 페스티벌' 세대 간 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 29일 금정구 부산가톨릭대에서 세대공유 페스티벌을 개최했다
- 어르신 수강생과 가족 등 600여 명이 생활체육 경기와 가족운동회에 참여했다
- 시민들은 무장애길을 걸으며 세대통합 플랫폼 조성 공간을 체험했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세대 통합과 소통 강화 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 스포츠 강좌 운영 성과를 공유하고 세대 간 소통을 통해 벽을 허무는 자리를 마련한다.
시는 29일 오전 9시부터 오후 5시까지 금정구 부산가톨릭대학교 신학교정에서 '2026년 세대공유 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.
행사에는 어르신 스포츠 강좌 수강생과 가족, 지역 주민 등 600여 명이 참여한다. 주요 프로그램은 생활체육 왕중왕전, 3세대 가족운동회, 무장애길 걷기 한마당으로 구성된다.
생활체육 왕중왕전에서는 세대공유캠퍼스 스포츠 강좌 수강생들이 피클볼, 테니스, 탁구, 당구, 포켓볼 등 5개 종목에서 실력을 겨룬다. 참가자들은 초급반과 중급반으로 나뉘며 종목별 시상도 진행된다.
3세대 가족운동회에서는 수강생과 가족이 대형 블록 쌓기, 큰 컵 쌓기, 박 터뜨리기 등에 참여한다. 세대별 인생곡에 얽힌 사연을 나누는 '나의 인생곡'과 추억의 도시락을 소개하는 '도시락 챌린지'도 열린다.
시민 누구나 참여할 수 있는 무장애길 걷기 한마당도 마련된다. 참가자들은 윤산 무장애길 약 2㎞를 걸은 뒤 시니어 놀이터와 황톳길 등 캠퍼스 내 조성 공간을 둘러본다. 방문 인증 도장을 모은 참가자에게는 기념품을 제공한다.
부산가톨릭대학교 신학교정은 기존 시니어 중심의 하하캠퍼스를 세대공유캠퍼스로 확대하는 사업의 거점이다. 부산시는 이 공간을 교육·문화·체육 기능을 갖춘 세대통합 플랫폼으로 조성하고 있다.
ndh4000@newspim.com