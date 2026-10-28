'세계 756위' 정윤성, 92위 부윈차오커터 꺾고 테니스 서울오픈 챌린저 8강행

AI 핵심 요약beta
- 정윤성은 28일 서울오픈 챌린저 2회전서 승리했다
- 세계 92위 부윈차오커터를 꺾고 8강에 진출했다
- 정윤성은 8강에서 호주 오마르 자시카와 맞붙는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 테니스 정윤성(세계랭킹 756위·안성시청)이 세계랭킹 92위 부윈차오커터(중국)를 꺾으며 2026 유진투자증권 서울오픈 챌린저 단식 8강에 진출했다.
정윤성은 28일 서울 올림픽공원 테니스장 센터코트에서 열린 대회 단식 2회전에서 2번 시드 부윈차오커터를 2-0(7-5 6-4)으로 제압했다.
이로써 정윤성은 4강에 올랐던 2023년 이후 3년 만에 서울오픈 8강에 진출했다. 개인 통산 11번째 챌린저 대회 8강 진출이기도 하다.
특히 2023년 서울오픈 우승자인 부윈차오커터를 상대로 거둔 승리라는 점에서 의미가 컸다. 정윤성은 지난 4월 부산오픈 챌린저 1회전에서 부윈차오커터에게 당했던 패배도 설욕했다.
정윤성은 1세트에서 게임 스코어 5-3으로 앞서다 자신의 서비스 게임을 내주며 추격을 허용했다. 그러나 곧바로 상대 서비스 게임을 브레이크하며 7-5로 첫 세트를 챙겼다.
2세트에서도 상대에게 브레이크 포인트를 단 한 차례도 허용하지 않았고, 6-4로 세트를 마무리하며 승리를 확정했다.
정윤성의 8강 상대는 세계랭킹 386위 오마르 자시카(호주)다. 자시카는 이날 2회전에서 로이드 해리스(108위·남아프리카공화국)를 2-0(6-3 6-1)으로 꺾었다.
한편 복식에서는 한국 선수가 포함된 두 조가 8강에 올랐다. 남지성(당진시청)-프루치야 이사로(태국) 조는 1회전에서 마쓰이 도시히데(일본)-람쿠마르 라마나탄(인도) 조를 2-0(6-3 7-6<7-0>)으로 제압했다.
박의성(대구시청)-김동주(김포시청) 조는 정윤성-김장준(버지니아대) 조와의 맞대결에서 2-1(5-7 6-3 <10-8>)로 역전승하며 8강에 합류했다.
football1229@newspim.com