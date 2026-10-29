추미애 '피지컬 AI 대전환 비전' 선포..."AI로 도민 안전·생명 수호"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업 현장 위험 작업 대체 및 재난 현장 소방관 구조 지원 등에 로봇 활용

시흥시·서울대 등 산학연 협력 체계 구축..."기술 혁신, 안전 성과로 이어져야"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 피지컬 AI(Physical AI) 기술을 활용해 산업 현장과 재난 대응 체계를 대혁신하고 도민의 안전과 생명을 지키겠다는 '경기도 피지컬 AI 대전환 비전'을 공식 선포했다.

추미애 경기도지사가 피지컬 AI(Physical AI) 기술을 활용해 산업 현장과 재난 대응 체계를 대혁신하고 도민의 안전과 생명을 지키겠다는 '경기도 피지컬 AI 대전환 비전'을 공식 선포했다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

29일 경기도에 따르면 추미애 지사는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "기술의 발전은 얼마나 빠르고 많이 생산하는가를 넘어 사람의 삶을 얼마나 안전하게 지키고 나아지게 하는가로 평가받아야 한다"며 이 같은 비전을 공개했다.

피지컬 AI는 로봇 공학 및 센서 기술을 인공지능과 결합해 물리적 환경에서 직접 작동하고 임무를 수행하는 기술을 말한다.

경기도가 발표한 비전의 핵심은 산업 현장의 위험 작업을 로봇이 대신하고 화재 등 재난 현장에 로봇을 선제 투입해 위험 요인을 사전에 확인한 뒤 소방관의 안전한 구조 활동을 다각도로 지원하는 것이다. 아울러 돌봄 등 생활 밀착형 영역에도 피지컬 AI를 도입해 일상의 불편을 덜어주는 대전환을 차질 없이 추진할 계획이다.

추 지사는 "기술 혁신은 단순한 산업 성장에만 머물러서는 안 되며 도민의 생명과 안전을 지키는 실질적인 성과로 연결되어야 한다"며 "피지컬 AI를 적극 활용해 더 안전한 산업 현장, 더 신속한 재난 대응, 더 따뜻한 일상을 만들어 가겠다"고 강조했다.

추미애 경기도지사가 피지컬 AI(Physical AI) 기술을 활용해 산업 현장과 재난 대응 체계를 대혁신하고 도민의 안전과 생명을 지키겠다는 '경기도 피지컬 AI 대전환 비전'을 공식 선포했다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

이번 비전 선포식 및 협력체계에는 임병택 시흥시장, 하정우 AI 전략위원회 부위원장을 비롯해 서울대학교 등 산·학·연 관계기관 전문가들이 뜻을 함께했다.

도는 시흥시 및 유관 기관들과 긴밀히 협력해 피지컬 AI 관련 기술 개발과 현장 적용을 빠르게 확산하고 경기도를 대한민국 피지컬 AI 산업 및 안전 혁신의 거점으로 육성할 방침이다.

1141world@newspim.com