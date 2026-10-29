전국 광역 단체장 10월 29일 일정

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기지사 등 광역단체장들이 29일 주요 행사에 참석했다
- 추미애 경기지사는 이태원 참사 추모식과 G-FAIR 개막식에 참석했다
- 이원택 전북지사 등은 국회 예산협의회와 지역 현안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추미애 경기도지사
-이태원 참사 4주기 추모식(10:29 서울시)
-G-FAIR KOREA 2026 개막식(14:00 고양시)
▲우상호 강원도지사
-2026년 시군의회 의원 한마음 행사 (16:00 횡성실내체육관)
▲신용한 충북지사
주요 현안 건의(11:00 국회)
충북도립극단 정기공연 <레미제라블>(19:30 청주예술의전당)
▲이원택 전북지사
-전북국회의원-전북자치도 예산정책협의회 (08:00 국회의원회관)
-전북연고 국회의원-전북자치도 예산정책협의회 (09:30 국회의원회관)
-국회 메가성장특별위원회 새만금 현장 간담회 (14:30 새만금개발청)
▲민형배 전남광주특별시장
-5·18정신계승위원회 워크숍 및 시민토론회(14:00 광주청사 중회의실)
▲이철우 경북도지사
-KMW 투자양해각서 체결식 및 경북 기업인의 밤 행사(17:30 롯데호텔 서울)
▲추경호 대구광역시장
-2026 대구시 청원경찰 한마음 체육대회(10:00 대구육상진흥센터)
-대구음식산업박람회(11:20 대구엑스코 서관)
-2026년 부녀새마을운동 실천수범사례 발표회(13:30 대구그랜드호텔)
-2026년 아이사랑 보육한마음대회(16:00 대구학생문화센터)
▲전재수 부산시장
-해양수도 부산 세일즈단 발대식(10:00 콘래드서울)
-2026년 수도권 기업 투자유치 설명회(11:00 콘래드서울)
-세바시 강연회 '해양수도 부산, 닻을 올리다'(19:20 소향씨어터)
▲박완수 경남지사
-해인사 대장경 판각 고불식(14:00 합천해인사)
▲허태정 대전시장
-대전 머크 대전사이트 준공식(10:00 둔곡지구)
-2026년 제38회 대전농업인의날 행사(12:10 농업기술센터)
-제18회 대전광역시장배 미용예술경연대회(13:00 한밭체육관)
-제1대 대전청년의회 출범식(15:00 드림아레나 주경기장)
-206년 희망나눔콘서트 행사(18:30 평송청소년문화센터)
▲조상호 세종시장
-제4차 상권활성화 비상대책위원회 회의(15:00 집현실)
-2026년 산업별 기업설명회(1차)(17:00 고려대 세종)
▲박찬대 인천시장
- 10. 29 이태원 참사 4주기 추모행사 (10:30 광화문 광장)
- 인천 스타트업파크 붐업 페스티벌 2026 (16:00 스타트업파크)
- 2026 아너소사이어티 회원의 날 (18:00 오크우드호텔)
▲박수현 충남지사
-해외 순방
[전국 종합=뉴스핌]
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