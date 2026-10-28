[ACLE] '유효슈팅 0개' 포항, 일본 가시마에 0-3 완패

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 가시마 앤틀러스(일본)에 완패하며 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 개막 3연패에 빠졌다.

박태하 감독이 이끄는 포항은 28일 일본 이바라키현 가시마 사커 스타디움에서 열린 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 3차전 원정경기에서 가시마에 0-3으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 포항 박태하 감독이 28일 일본 이바라키현 가시마 사커 스타디움에서 열린 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 3차전 가시마와의 경기를 지켜보고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.28 football1229@newspim.com

앞서 베이징 궈안(중국)에 1-3, 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)에 0-2로 패했던 포항은 이날도 승점을 얻지 못했다. 3경기에서 1득점 8실점에 그치고 있다. 반면 가시마는 3연승(승점 9·골득실 +10)을 달리며 동아시아 지역 선두로 올라섰다.

포항은 전반 초반부터 상대의 공세에 밀렸다. 수비에 무게를 두고 가시마의 공격을 차단하는 데 집중했지만, 공격 전개에서 어려움을 겪었다.

전반 2분 완델손이 슈팅을 시도한 이후 포항은 좀처럼 공격 기회를 만들지 못했다. 가시마는 슬로바키아 공격수 알렉산다르 차브리치를 앞세워 포항의 골문을 위협했다. 포항은 수비 숫자를 늘려 상대 공격을 막아냈고, 전반을 0-0으로 마쳤다.

후반 들어 포항도 반격에 나섰다. 후반 14분에는 결정적인 득점 기회를 잡았다. 강민준이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 트란지스카가 머리로 연결했지만, 공이 골문을 살짝 벗어났다.

기회를 놓친 포항은 후반 24분 선제골을 허용했다. 마테우스 부에노가 포항 수비진 뒷공간으로 침투 패스를 연결했고, 오른쪽에서 쇄도한 고이케 류타가 가슴으로 공을 밀어 넣었다.

[서울=뉴스핌] 포항이 28일 일본 이바라키현 가시마 사커 스타디움에서 열린 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 3차전 가시마와의 경기에서 0-3으로 패했다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.28 football1229@newspim.com

포항은 후반 30분 추가 실점했다. 하야시 하루키의 패스를 받은 차브리치가 페널티지역 왼쪽에서 슈팅을 시도했다. 골대를 맞고 나온 공을 차브리치가 왼발로 다시 밀어 넣었다.

후반 42분에는 코너킥 수비 상황에서 스즈키에게 세 번째 골을 허용했다. 포항은 마지막까지 만회골을 노렸지만 끝내 득점하지 못한 채 0-3으로 경기를 마쳤다.

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