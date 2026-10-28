안민석 교육감, 수원서 학부모 타운홀미팅..."AI시대 인성·돌봄 교육 강화"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 교육감은 28일 수원 학부모 타운홀미팅을 열고 교육 현안을 청취했다
- 수원 교육 현장에서는 디지털 학습권과 학급 감축 등 3대 의제를 논의했다
- 안 교육감은 AI교육 전환과 수영장 확충, 특수교육 개편을 추진하겠다고 밝혔다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 안민석 경기도교육감은 28일 수원에서 '찾아가는 교육감실-수원 학부모 타운홀미팅'을 열고 지역 교육 현안과 교육 현장의 생생한 목소리를 청취했다고 밝혔다.
경기도교통연수원에서 열린 이번 수원 타운홀미팅에는 관내 학부모, 학교장, 김승원 국회의원, 김혜리 수원교육지원청 교육장, 박옥분 경기도의원 등 400여 명이 참석했다.
사전 질의 대담에서는 학부모들의 관심이 높았던 ▲학생 디지털 학습권 보장 및 RAS 교육 가정 연계 ▲학급당 정원 감축과 안정적 학급 수 확보 ▲청개구리 스펙 사업 발전 방안 등 3대 핵심 의제에 관한 질문과 답변이 이어졌다.
이어진 현장 즉문즉답 시간에서는 AX(AI 전환) 경기교육대전환, 교권 보호, 학교복합시설 수영장 확충, 특수교육 지원, 편한 교복 제도 개혁 등 다양한 현장 안건이 논의됐다.
안민석 교육감은 "경기도가 대한민국 AI 교육을 선도할 수 있도록 'AX경기교육대전환 위원회'를 설립할 예정"이라며 "다만 생성형 AI 활용 시 아이들의 사고력 강화를 위해 중학교까지는 생성형 AI 사용을 일부 제한하는 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.
이어 "생존수영 수업과 지역 주민 복지를 위해 학교복합시설 수영장을 대폭 확충하고 장애학생 및 느린학습자 등을 위한 특수교육 체계를 근본적으로 개편하겠다"며 11월 중 특수교육 학부모 간담회 개최를 약속했다.
김혜리 수원교육지원청 교육장은 "폰프리 스쿨 및 RAS 교육의 자율적 운영과 함께 학령인구 감소에 따른 통폐합에 앞서 학급당 인원 감축을 우선 검토하겠다"고 말했다.
안 교육감은 오는 29일 동두천·양주를 찾아 스물여덟 번째 '찾아가는 교육감실' 소통 행보를 이어갈 예정이다.
1141world@newspim.com