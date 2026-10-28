박완수 경남지사 "주민 안전 앞장서는 이·통장 적극 지원"

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조례 개정 후 첫 '이·통장의 날' 행사

이·통장 제도 개선과 지원 기반 마련

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 재난 대응과 주민 안전을 위해 노력해온 이·통장들을 격려했다.

경남도는 28일 하동군 옥천관에서 '2026년 경상남도 이·통장 한마음대회'를 개최했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 28일 하동군 옥천관에서 열린 '2026년 경상남도 이·통장 한마음대회'에서 축사하고 있다.[사진=경남도] 2026.10.28

행사에는 박완수 경남도지사와 신종철 경남도의회 부의장, 도내 18개 시·군 이·통장과 관계자 등 1000여 명이 참석했다.

경남도와 하동군이 주최하고 전국이통장연합회 하동군지회가 주관한 이번 행사는 지역사회 발전과 주민 안전에 기여한 이·통장들의 활동을 격려하기 위해 마련됐다.

이성우 전국이통장연합회 김해시지회장을 비롯한 18명은 모범 이·통장으로 선정돼 경남도지사 표창을 받았다.

올해 행사는 지난 2월 '경상남도 이장·통장 활동 지원 조례' 개정으로 '이·통장의 날' 제정 근거가 마련된 뒤 처음 열렸다.

박완수 지사는 축사에서 "하동 산불과 폭염, 집중호우 등 재난 현장에서 주민 안전을 위해 활동한 이·통장들에게 감사 드린다"면서 "경남의 8300여 명 이·통장이 지역의 주요 현안을 살피고 주민과 행정 사이를 잇는 역할을 하고 있다"고 평가했다.

올해 이·통장의 날 제정과 재난특별활동비 지원 근거 마련 등으로 제도적 지원 기반이 확대됐다

지난 9월 국회를 통과한 지방자치법 개정안에는 이·통장의 설치 근거와 직무, 임명 방식, 활동수당 지급 근거 등이 포함됐다. 개정 법률은 2027년 4월 14일부터 시행될 예정이다.

이에 따라 그간 시행령과 조례를 중심으로 운영돼 온 이·통장 제도의 법적 근거가 구체화될 전망이다.

news2349@newspim.com