김해시, 버스 노선 전면 재설계…"배차 불편 사항 해소"

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15분 이내 배차 노선 7개로 늘려

시내버스 운행횟수 22.4% 확대

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 버스 대기시간을 줄이기 위해 시내버스 노선체계 전면 개편에 나섰다.

시는 28일 오후 3시 김해중소기업비즈니스센터 5층 대회의실에서 '시내버스 노선체계 전면 개편 연구용역' 시민공청회를 열고 개편 방향과 주요 내용을 설명했다고 밝혔다. 의견은 다음달 4일까지 받아 최종 계획에 반영할 예정이다.

정영두 경남 김해시장이 28일 오후 3시 김해중소기업비즈니스센터 5층 대회의실에서 열린 '김해시 시내버스 노선체계 전면 개편 연구용역' 시민공청회에서 인사말을 하고 있다.[사진=김해시] 2026.10.28

시는 신도시와 산업단지 확장에 맞춰 기존 노선을 연장·조정하는 방식으로 대응해 왔다. 그 과정에서 노선 굴곡과 운행거리가 늘면서 이동시간과 배차간격이 길어졌다는 분석이다.

시가 시민 4070명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 응답자의 50.1%가 배차간격을 가장 큰 불편으로 꼽았다. 83.9%는 '버스가 15분 이내에 도착해야 한다'고 답했다.

이에 따라 개별 노선 조정을 넘어 전체 노선망을 재설계하기로 했다. 15분 이내 배차 노선은 현재 3개에서 7개로 늘리고 시내버스 운행횟수는 22.4% 확대한다.

개편안에는 지역별 교통수요를 반영한 운행체계 개선과 노선 중복·장거리 노선 정비도 포함됐다. 수요응답형 교통수단(DRT) 확대와 부산·창원 등 인근 도시와의 광역교통 연계 강화도 추진한다.

시는 공청회 의견과 지역별 수요, 이용 편의, 운행 효율성을 종합해 최종 개편계획을 구체화할 방침이다.

최종안이 확정되면 2027년부터 3단계로 나눠 시행하고 노선 변경에 따른 혼란을 줄이기 위한 안내도 병행할 예정이다.

시는 공청회에 앞서 대중교통과 전 직원이 출퇴근 시간대와 민원이 잦은 노선에 직접 탑승해 불편사항을 점검했다. 확인된 내용은 노선 개편 과정에서 반영할 계획이다.

news2349@newspim.com