김한종 장성군수, 민주당에 '현안사업 국비 85억원' 지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 김한종 장성군수가 28일 국회를 찾아 현안사업 국비를 건의했다
- 국립잔디연구소 등 5개 사업에 국비 85억4000만원을 요청했다
- 김 군수는 예산 심사 마무리까지 국비 확보에 총력을 다하겠다고 밝혔다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김한종 전남광주통합특별시 장성군수가 28일 국회를 찾아 현안 사업의 국비 확보를 건의했다.
김 군수는 이날 국회 예산결산특별위원회 소속 조인철 의원을 만나고 안도걸, 김남국 의원실을 찾아 사업 건의 자료를 전달했다고 밝혔다.
건의 사업은 ▲광주연구개발특구 첨단3지구 북측진입도로 개설(15억원) ▲국립잔디연구소 설립(4억원) ▲우리꽃 무궁화 문화교육 활성화(1억 4000만원) ▲재난 대비 통합센터 구축(58억원) ▲노후 도로교량(청운육교) 정비공사(8억원) 총 5건이고 국비 건의액은 총 85억 4000만원이다.
김한종 장성군수는 "내년도 예산안 심사가 본격화되기 전 국회를 찾아 지역 현안사업이 예산안 심사 과정에 반영될 수 있도록 노력했다"고 밝혔다.
이어 "5개 현안이 군민의 안전과 장성의 미래 성장에 꼭 필요한 사업인 만큼 국회 심사가 마무리되는 순간까지 총력을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.
bless4ya@newspim.com