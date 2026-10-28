KAI, 해병대 상륙공격헬기 체계개발 완료…"해병대 공중지원 능력 강화"

AI 핵심 요약beta
- KAI가 28일 상륙공격헬기 체계개발사업 종료 행사를 개최했다
- 상륙공격헬기는 마린온 기반에 미르온 무장체계를 통합해 개발됐다
- 전력화되면 해병대 상륙작전 공중 엄호와 근접항공지원을 맡는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한국항공우주산업(KAI)이 해병대용 상륙공격헬기(MAH) 체계개발사업을 마무리함에 따라 해병대 상륙작전의 공중 지원 능력이 강화될 것으로 예상된다.
KAI는 28일 경남 사천 본사 헬기동에서 상륙공격헬기 체계개발사업 종료 기념행사를 개최했다고 밝혔다.
행사에는 김종출 KAI 사장과 정재준 방위사업청 기반전력사업본부장, 권태균 해병대 전력기획실장 등 관계자 150여 명이 참석했다.
상륙공격헬기 개발은 2022년 10월 시작됐다. KAI는 요구도 검토와 기본·상세설계, 지상시험, 비행시험을 거쳐 2023년 4월 기본설계와 같은 해 9월 상세설계를 각각 마쳤다. 지난 2024년 10월 시제기를 출고했고 같은 해 12월 초도비행에 성공했다.
이후 무장비상투하시험과 함께 기관총, 로켓탄, 공대지유도탄 천검, 공대공유도탄 미스트랄3 등 무장 운용 능력을 검증했다. 무장사격과 함정 운용, 환경 관련 시험도 진행하며 해병대 운용 조건에 대한 적합성을 확인했다.
상륙공격헬기는 해상과 함상 운용 능력을 확보한 상륙기동헬기 마린온을 기반으로 개발됐다. 여기에 국산 소형무장헬기 미르온의 무장체계를 통합해 상륙군 공중 엄호와 근접항공지원을 수행하도록 설계됐다.
상륙공격헬기가 전력화되면 해병대 상륙작전에서 돌격부대 엄호와 근접항공지원 임무를 맡게 된다. 마린온과의 부품 호환성을 바탕으로 조종사 양성과 정비, 부품 수급 등 후속 군수지원 부담도 줄어들 것으로 예상된다.
KAI는 체계개발 완료를 바탕으로 후속 양산사업을 조기에 추진할 계획이다.
m25322532@newspim.com