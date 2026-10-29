국회 운영위 오늘 청와대 국정감사...여야, 인사·증시·부동산 등 공방 예고

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김현지·정진상 등 증인 채택 불발…野 '경기·성남라인' 거론 전망

임광현·하준경 등 기관증인 출석…외교·안보부터 사법부 압박 논란까지

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이재명 정부 출범 이후 두 번째 국정감사가 막바지에 접어든 가운데 여야가 29일 국회 운영위원회의 대통령비서실 국정감사에서 마지막 격돌을 벌일 전망이다.

야당인 국민의힘은 대통령실 인사 개입 의혹과 증시·부동산 정책 등을 집중적으로 추궁할 방침이며, 집권여당인 더불어민주당은 근거 없는 정치공세라는 입장으로 맞설 것으로 보인다.

29일 정치권에 따르면 운영위는 이날 오후 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처를 대상으로 감사를 실시한다.

국회 운영위원회 전체회의. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 국감에는 임광현 대통령비서실장과 하준경 정책실장, 위성락 국가안보실장, 홍익표 정무수석 등이 기관증인으로 출석한다.

임 비서실장과 하 정책실장이 각각 취임 이후 처음 국감에 출석하는 만큼 대통령실의 주요 정책과 현안 대응을 둘러싼 질의가 이어질 것으로 예상된다.

국민의힘은 이른바 '경기·성남라인'의 인사 개입 의혹을 핵심 쟁점으로 삼을 것으로 보인다.

앞서 국민의힘은 강훈식 전 대통령비서실장과 김용범 전 정책실장, 김현지 제1부속실장, 정진상 전 민주당 대표 정무조정실장 등을 증인으로 신청했으나 민주당의 반대로 채택이 불발됐다.

야당은 증인 채택 여부와 관계없이 관련 의혹을 제기하며 대통령실을 압박한다는 계획이다. 특히 이재명 대통령의 측근 및 과거 변호인들과 관련된 인사 문제를 비롯해 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 논란 등을 집중적으로 다룰 것으로 보인다.

김민전 국민의힘 의원은 지난 26일 국회 법제사법위원회 종합감사에서 이 대통령 변호인들의 공직 진출 현황을 담은 자료를 공개해 논란을 빚었다. 운영위원이기도 한 김 의원이 관련 문제를 대통령실 국감에서도 거론할 가능성이 있다.

국민의힘은 이 밖에도 수도권 전월세 문제와 부동산 정책, 외교·안보 현안, 사법부 압박 논란 등을 추궁할 것으로 보인다. 이 대통령과 김혜경 여사의 골프 관련 논란도 야당의 공세 대상에 오를 가능성이 있다.

민주당은 야당의 의혹 제기가 구체적인 근거 없는 정치공세라는 입장이다.

핵심 당사자들의 증인 채택이 무산된 상황에서 현직 기관증인을 상대로 정책과 현안을 점검하는 데 집중하겠다는 기조를 보일 것으로 예상된다.

다만 핵심 증인들이 출석하지 않는 만큼 실질적인 의혹 규명보다 증인 채택의 적절성과 의혹 제기의 근거를 둘러싼 여야 간 공방이 이어질 수 있다는 관측도 나온다. 대통령실 국감이 올해 국정감사의 사실상 마지막 주요 대결 무대가 될 것으로 보이는 가운데 여야가 어떤 쟁점을 전면에 내세울지 주목된다.

allpass@newspim.com