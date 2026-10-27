[PO] 반격 성공 삼성 박진만 감독 "최형우 호수비에 벤치가 난리, 3차전도 좌익수로 나가야"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = "최형우의 호수비 하나만 나와도 벤치가 난리가 난다."

삼성 박진만 감독이 공격과 수비에서 맹활약한 베테랑 최형우를 향해 찬사를 보냈다. 수비 부담을 감수하고 꺼내 든 승부수가 적중하자 3차전에서도 최형우를 좌익수로 기용할 가능성을 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 27일 열린 KIA와의 PO 2차전에서 승리를 거둔 후 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 2차전에서 8-3으로 승리했다.

전날(26일) 1차전에서 단 2안타에 그치며 1-5로 패했던 삼성은 이날 9안타 2홈런을 몰아치며 시리즈 전적을 1승 1패로 맞췄다.

승리의 중심에는 최형우가 있었다. 5번 타자 겸 좌익수로 선발 출전한 최형우는 3타수 2안타 1홈런 2타점 1득점으로 활약했다. 2회말 첫 타석에서 우전 안타를 때려냈고, 5회말 2사 만루에서는 이의리를 상대로 밀어내기 볼넷을 얻어냈다. 7회말에는 김범수의 슬라이더를 받아쳐 비거리 125m의 솔로홈런까지 터뜨렸다.

수비에서도 존재감이 빛났다. 6회초 2사 후 KIA 해럴드 카스트로가 좌측 담장을 직접 맞히는 타구를 날렸다. 최형우는 펜스를 맞고 나온 공을 침착하게 처리한 뒤 2루로 정확하게 송구했다. 2루수 류지혁이 카스트로를 태그아웃시키면서 이닝이 끝났다.

박 감독은 경기 후 최형우의 수비에 대해 "최형우의 호수비 하나만 나와도 벤치가 난리가 난다. 뜬공 하나를 잡아도 분위기가 달라질 정도다. 팀이 가라앉아 있을 때 분위기를 바꿀 수 있는 선수"라고 극찬했다.

이어 3차전 선발 출전 여부를 묻는 질문에는 "3차전에서도 최형우가 좌익수로 나가야 하지 않을까 생각한다"라고 답했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우(가운데)가 27일 열린 KIA와의 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전해 호수비를 보여준 뒤 더그아웃으로 들어가고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

최형우의 좌익수 기용은 박 감독이 고심 끝에 내린 결정이었다. 삼성은 구자욱이 햄스트링 부상 여파로 외야 수비를 소화하기 어려워 지명타자로 출전하고 있다. 이 때문에 주로 지명타자로 나섰던 최형우를 선발 라인업에 넣으려면 좌익수 수비를 맡겨야 했다.

실제로 최형우는 올 시즌 외야 수비를 6경기 43이닝만 소화했다. 포스트시즌에서 좌익수로 선발 출전한 것도 KIA 소속이던 2018년 와일드카드 결정전 이후 8년 만이었다.

박 감독은 1차전에서 수비 안정을 우선해 최형우를 벤치에 앉혔다. 그러나 타선이 단 2안타에 그치며 무기력하게 패하자 2차전에서는 공격력 강화를 선택했다.

경기 전 박 감독은 최형우의 수비에 대한 우려에 "그렇게 저평가될 선수는 아니다. 한번 지켜보시라"며 자신감을 드러냈다. 결과적으로 박 감독의 믿음은 적중했다. 최형우는 홈런과 타점뿐 아니라 외야 보살까지 기록하며 공수 양면에서 제 몫을 해냈다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열린 KIA와의 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전해 호수비를 보여준 뒤 더그아웃으로 들어가고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

특히 이날 최형우는 42세 10개월 11일의 나이로 포스트시즌 역대 최고령 출장과 안타, 타점, 홈런 기록까지 모두 갈아치웠다.

박 감독은 최형우의 활약과 함께 선발 아리엘 후라도의 호투도 승리의 원동력으로 꼽았다. 그는 "후라도가 완벽에 가까운 투구를 해줬다. 초반에 끌려가던 상황에서 박승규가 중요한 동점타를 치면서 경기 흐름을 가져올 수 있었다"라며 "또 구자욱의 역전타, 르윈 디아즈의 투런포가 포인트였다. 최형우의 호수비도 팀 전체의 분위기를 확실하게 끌어올리는 계기가 됐다. 그런 장면들이 승리의 발판이 됐다"라고 총평했다.

후라도는 이날 6.2이닝 5피안타 2사사구 3탈삼진 2실점으로 호투했다. 전날 크리스 페덱이 4.2이닝 5실점으로 무너졌던 것과 달리 7회 2사까지 마운드를 지키며 팀 승리의 발판을 마련했다.

타선에서는 박승규의 동점 적시타가 반격의 출발점이었다. 삼성은 0-1로 뒤진 3회말 2사 후 박승규의 적시 2루타로 균형을 맞췄다. 이어 구자욱의 역전 적시타와 디아즈의 투런홈런이 연달아 터지면서 순식간에 4-1로 경기를 뒤집었다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열린 KIA와의 PO 2차전에서 홈런을 쏘아 올렸다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "김지찬의 뜬공 이후 2사 상황에서 점수를 내지 못했다면 오히려 상대에 분위기를 내줄 수도 있었다. 그런데 박승규가 동점타를 쳐주면서 막혀 있던 공격이 풀렸다. 이후 안타도 계속 이어졌다. 승부에 있어서 중요한 순간이었다"라고 돌아봤다.

1차전과 달리 타선이 고르게 활약한 점에도 만족감을 나타냈다. 박 감독은 "1차전에서는 선수들의 실전 감각이 떨어져 있는 모습이었다. 한 경기를 치르면서 타격감이 돌아온 것 같다"라며 "박승규의 동점타가 계기가 되면서 선수단 전체의 분위기도 살아났다"라고 평가했다. 이어 "타격감이 올라온 만큼 광주에서도 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 것 같다"고 기대감을 드러냈다.

삼성은 이날 승리로 시리즈를 원점으로 돌린 채 광주 원정에 나서게 됐다. 1차전에서 침묵했던 타선이 살아났고, 후라도의 호투에 이어 최형우의 공수 활약까지 더해지면서 반격의 발판을 마련했다.

무엇보다 박 감독이 경기 전 자신감을 드러냈던 '좌익수 최형우' 카드가 기대 이상의 결과를 냈다는 점이 고무적이다. 최형우는 2차전에서 홈런과 외야 보살로 자신의 가치를 증명했고, 박 감독은 3차전에서도 같은 선택을 이어갈 뜻을 내비쳤다.

수비 불안이라는 우려를 호수비로 지워낸 베테랑이 광주에서도 삼성의 중심을 지킬 전망이다.

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