[AI상보] '후라도 역투+디아즈·최형우 홈런포' 삼성, KIA 8-3 꺾고 PO 1승 1패 균형

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 삼성 라이온즈가 아리엘 후라도의 호투와 르윈 디아즈·최형우의 홈런포에 힘입어 전날(26일) KIA 타이거즈에 당한 1차전 패배를 설욕했다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 2차전에서 KIA를 8-3으로 제압했다. 전날 1차전에서 1-5로 패했던 삼성은 시리즈 전적을 1승 1패로 맞췄다.

[서울=뉴스핌] 삼성 선발 후라도가 27일 대구 KIA와의 플레이오프 2차전에서 6.2이닝 2실점을 기록해 팀의 승리를 이끌었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

삼성은 먼저 실점했다. 3회초 삼성 선발 후라도가 주자 1사 1, 3루 상황에서 이호연에게 중견수 희생플라이를 허용해 0-1로 끌려갔다.

하지만 삼성은 곧바로 경기를 뒤집었다. 선두타자 류지혁이 볼넷을 골랐고 이재현의 희생번트로 1사 2루를 만들었다. 김지찬이 뜬공으로 물러나 2사가 됐지만 이후 삼성 타선의 집중력이 폭발했다.

박승규가 좌익수 방면 적시 2루타를 터뜨려 1-1 동점을 만들었다. 이어 구자욱이 중전 적시타를 날려 2-1로 역전했다.

이후 디아즈가 한 방으로 분위기를 완전히 가져왔다. KIA 선발 아담 올러의 포심 패스트볼을 받아쳐 우중간 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨렸다. 삼성은 2사 후에만 4점을 뽑아 4-1로 달아났다.

[서울=뉴스핌] 삼성 르윈 디아즈가 27일 대구 KIA와의 플레이오프 2차전 3회말 투런 홈런을 터뜨렸다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

마운드에서는 후라도가 KIA 타선을 막았다. 후라도는 4회초 나성범과 김선빈, 한준수를 차례로 처리한 데 이어 5회에도 하주석, 김호령, 박재현을 삼자범퇴로 돌려세우며 삼성의 리드를 지켰다.

삼성은 5회말 한 점을 더 달아났다. 2사 후 박승규가 내야안타로 출루하자 KIA는 올러를 내리고 이의리를 투입했다. 하지만 구자욱이 볼넷, 디아즈가 사구를 얻으며 2사 만루가 됐다. 여기서 최형우가 풀카운트 승부 끝에 밀어내기 볼넷을 골라 삼성은 5-1로 점수 차를 벌렸다.

삼성은 6회말에도 추가점을 뽑았다. 류지혁과 이재현의 연속 안타로 1사 1, 2루를 만든 뒤 김지찬이 적시 2루타를 터뜨렸다. 이어 박승규의 중견수 희생플라이까지 이어지면서 7-1까지 달아났다.

삼성은 7회초 한 점을 허용했다. 후라도가 나성범에게 볼넷, 한준수에게 안타를 맞아 2사 1, 3루 위기를 맞았다. 후라도는 교체를 거부했지만, 김호령 타석 때 폭투를 던지고 말았다. 결국 나성범에게 홈 베이스를 허락했다.

이후 김호령이 유격수 실책으로 출루하자 후라도는 박수를 받으며 마운드를 내려갔다. 그리고 바뀐 투수 이승민이 등판해 박재현을 삼진 처리하며 위기를 넘겼다.

삼성은 곧바로 7회말 다시 달아났다. 1사 주자 없는 상황에서 최형우가 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 삼성은 8-2까지 격차를 벌렸다.

42세 10개월 11일의 최형우는 이 홈런으로 자신이 보유하고 있던 KBO 포스트시즌 역대 최고령 홈런 기록을 새로 썼다. 이날 선발 좌익수로 출전한 최형우는 6회초 수비에서도 정확하고 빠른 송구로 해럴드 카스트로의 2루 진루를 막아내며 공수에서 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 삼성 최형우(왼쪽 두 번째)가 27일 대구 KIA와의 플레이오프 2차전 7회말 포스트시즌 역대 최고령 홈런을 터뜨렸다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

KIA는 8회초 대타 김태군의 2루타와 김도영의 우익수 뜬공으로 1사 3루를 만든 뒤 카스트로의 땅볼 때 한 점을 만회했다.

하지만 삼성은 더 이상의 추격을 허용하지 않았다. 9회초 원태인이 등판해 1이닝을 무실점으로 막으면서 8-3 승리를 완성했다.

삼성 선발 후라도는 6.2이닝 동안 108개의 공을 던지며 5피안타 2사사구 3탈삼진 2실점(2자책점)으로 호투했다. 포스트시즌 통산 첫 승도 챙겼다.

타선에서는 디아즈가 투런 홈런을 터뜨렸고 최형우도 홈런과 밀어내기 볼넷으로 2타점을 올렸다. 박승규는 동점 적시 2루타와 희생플라이를 포함해 2안타 2타점을 기록했다. 구자욱은 3회 결승 적시타를 책임졌다.

[서울=뉴스핌] 삼성 원태인이 27일 대구 KIA와의 플레이오프 2차전 9회초 등판해 세이브를 기록했다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

KIA 선발 올러는 4.2이닝 5피안타(1피홈런) 5실점으로 무너지며 패전투수가 됐다. KIA 타선도 6안타 3득점에 그치며 1차전의 상승세를 이어가지 못했다.

1승 1패로 맞선 두 팀은 하루 휴식 후 광주에서 격돌한다. PO 3차전은 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린다.

*위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 10월 27일 대구 KIA-삼성 플레이오프 2차전 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT]

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