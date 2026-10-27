[프로농구] 안영준·힉스 18점, SK 4연승...역전패 KCC는 6연패 수렁

AI 핵심 요약beta
- SK는 27일 KCC를 96-87로 꺾고 4연승을 달성했다.
- 안영준과 힉스가 18점씩 올리고 속공으로 승리를 이끌었다.
- SK는 4승 1패로 2위를 지켰고 KCC는 6연패에 빠졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울 SK가 후반 빠른 공수 전환을 통해 부산 KCC를 제압하고 4연승을 이어갔다.
SK는 27일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 KCC를 96-87로 꺾었다.
시즌 4승 1패를 기록한 SK는 단독 2위를 지켰다. 선두 서울 삼성과의 격차는 2.5경기다. 6연패에 빠진 KCC는 2승 7패로 최하위에 머물렀다.
이날 SK 안영준과 아이재아 힉스가 나란히 18점을 기록하며 승리를 이끌었다. 힉스는 리바운드 10개도 잡아내 더블더블을 기록했다. 오재현은 15점으로 힘을 보탰다. 팀 속공 득점 24점과 상대 실책을 통해 만든 18점이 승리의 밑거름이 됐다.
KCC의 허웅과 허훈은 각각 17점, 11점을 기록했지만, 팀 연패를 끊지 못했다.
출발은 KCC가 좋았다. 숀 롱과 장재석이 골밑을 공략하고, 허웅이 외곽에서 득점에 가세하며 1쿼터 한때 28-18로 치고 나갔다. 하지만 이후 안영준과 김형빈의 3점슛, 오재현의 속공으로 차이를 좁히며 SK가 26-28까지 추격하며 1쿼터를 마쳤다.
2쿼터는 치열한 접전이었다. SK가 오재현과 힉스를 앞세워 맞섰고, KCC는 숀 롱과 루이스 킹의 득점포로 응수했다. 전반도 SK는 48-60으로 마치며 간격을 유지했다.
승부의 흐름은 3쿼터에 바뀌었다. SK는 쿼터 시작 44초 만에 7점을 연속으로 넣어 경기를 뒤집었다. 이후에도 KCC의 실책을 빠른 공격으로 연결하며 간격을 벌렸다. 자밀 워니가 이 쿼터에만 10점을 올렸다. SK는 3쿼터 득점에서 27-11로 앞서며 75-61을 만들었다.
4쿼터 KCC 허웅과 허훈, 윤기찬의 외곽포를 막지 못해 추격을 허용했다. 경기 종료 4분여 전 85-80까지 간격이 좁혀졌다. 하지만 SK는 안영준과 워니의 연속 득점으로 다시 달아났다. 김형빈의 외곽포와 오재현의 골밑 득점까지 나오며 승기를 굳혔다.
iaspire@newspim.com