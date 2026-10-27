[프로농구] 안영준·힉스 18점, SK 4연승...역전패 KCC는 6연패 수렁

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울 SK가 후반 빠른 공수 전환을 통해 부산 KCC를 제압하고 4연승을 이어갔다.

SK는 27일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 KCC를 96-87로 꺾었다.

시즌 4승 1패를 기록한 SK는 단독 2위를 지켰다. 선두 서울 삼성과의 격차는 2.5경기다. 6연패에 빠진 KCC는 2승 7패로 최하위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=SK 안영준이 27일 KCC와의 홈경기에서 득점 후 자밀 워니와 기뻐하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.27 iaspire@newspim.com

이날 SK 안영준과 아이재아 힉스가 나란히 18점을 기록하며 승리를 이끌었다. 힉스는 리바운드 10개도 잡아내 더블더블을 기록했다. 오재현은 15점으로 힘을 보탰다. 팀 속공 득점 24점과 상대 실책을 통해 만든 18점이 승리의 밑거름이 됐다.

KCC의 허웅과 허훈은 각각 17점, 11점을 기록했지만, 팀 연패를 끊지 못했다.

출발은 KCC가 좋았다. 숀 롱과 장재석이 골밑을 공략하고, 허웅이 외곽에서 득점에 가세하며 1쿼터 한때 28-18로 치고 나갔다. 하지만 이후 안영준과 김형빈의 3점슛, 오재현의 속공으로 차이를 좁히며 SK가 26-28까지 추격하며 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터는 치열한 접전이었다. SK가 오재현과 힉스를 앞세워 맞섰고, KCC는 숀 롱과 루이스 킹의 득점포로 응수했다. 전반도 SK는 48-60으로 마치며 간격을 유지했다.

승부의 흐름은 3쿼터에 바뀌었다. SK는 쿼터 시작 44초 만에 7점을 연속으로 넣어 경기를 뒤집었다. 이후에도 KCC의 실책을 빠른 공격으로 연결하며 간격을 벌렸다. 자밀 워니가 이 쿼터에만 10점을 올렸다. SK는 3쿼터 득점에서 27-11로 앞서며 75-61을 만들었다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KCC 허훈이 27일 SK와의 원정경기에서 숀 롱과 하이파이브를 하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.27 iaspire@newspim.com

4쿼터 KCC 허웅과 허훈, 윤기찬의 외곽포를 막지 못해 추격을 허용했다. 경기 종료 4분여 전 85-80까지 간격이 좁혀졌다. 하지만 SK는 안영준과 워니의 연속 득점으로 다시 달아났다. 김형빈의 외곽포와 오재현의 골밑 득점까지 나오며 승기를 굳혔다.

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