박종철 부산시의원, 해양생태 보전 방안 논의…국가해양생태공원 조성 검토

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부산시의회 해양생태 보전 세미나 개최

해양보호구역 확대와 해루질 갈등 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 연안 관리체계를 손질하고 국가해양생태공원 조성 추진 방안 등을 논의했다.

부산시의회 해양도시안전위원회 박종철 의원은 27일 시의회 중회의실에서 '지속가능한 부산 해양생태계 보전 및 발전방안 모색 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

부산시의회 해양도시안전위원회 박종철(기장군1, 국민의힘 원내대표) 의원이 27일 부산시의회 중회의실에서 열린 '지속가능한 부산 해양생태계 보전 및 발전방안 모색 세미나'에서 부산 연안 해양생태계의 체계적인 보전·관리와 국가해양생태공원 추진을 위한 정책 방향을 논의하고 있다.[사진=부산시의회]2026.10.27

세미나에는 송상조 시의회 제1부의장과 윤지영 해양도시안전위원장, 부산시 관계자, 전문가, 어업인, 시민단체 관계자 등 30여 명이 참석했다.

참석자들은 부산시가 추진한 해양생태종합조사 결과를 공유하고 연안생태계 훼손 방지, 해양보호구역 확대, 해루질 관리, 국가해양생태공원 조성 방안을 논의했다.

부산시는 지난해 9월부터 올해 9월까지 2억7000만 원을 투입해 부산 연안의 해양환경과 해양물리 특성, 생태계 현황, 개발·이용 실태를 조사했다. 조사 결과는 향후 연안 보전과 관리정책 수립에 활용될 예정이다.

해루질과 해양생물 채취를 둘러싼 갈등도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 해양생태계 보호 필요성이 커지는 동시에 연안 어업인의 생계와 시민의 해양 이용도 고려해야 한다는 의견이 제시됐다.

박 의원은 부산광역시 해양생태계 보전 및 관리에 관한 조례안 마련도 검토하고 있다. 조례안에는 해양생태계 보전·관리 실천계획 수립, 정기적인 종합조사, 시 해양보호구역 지정·관리, 교육과 관계기관 협력체계 구축 등의 내용이 담길 예정이다.

국가해양생태공원 조성 구상도 논의됐다. 부산시는 '에코 블루마린 부산'을 구상하고 동부산권의 해조생태, 중부산권의 마리나·레저 경관, 서부산권의 모래생태 등 권역별 특성을 활용하는 방안을 검토하고 있다. 다만 현재는 공원 지정이나 조성이 확정된 단계는 아니다.

박 의원은 "부산 연안 전체를 체계적으로 보전·관리할 수 있는 정책적 접근이 필요하다"며 "보전이 필요한 해역은 보호하되 지역주민과 어업인의 삶을 함께 고려하는 관리방안을 마련해야 한다"고 말했다.

이어 "국가해양생태공원 추진은 지정 자체보다 지역별 생태 특성과 주민 의견을 반영하는 것이 중요하다"며 "생태계 보전과 지역경제가 조화를 이루는 운영방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

부산시의회는 해양생태종합조사 결과를 토대로 해양보호구역 확대와 지속적인 생태 모니터링, 지역주민 지원책 마련 등을 검토할 계획이다.

ndh4000@newspim.com