진주시 10월 축제 160만명 방문 성과…"글로벌 축제 가능성 확인"

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외국인 관광객 1만3000여명

내년 안전·교통 개선 논의

분야별 개선과제 집중 점검



[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주 10월 축제에 160만명이 다녀간 것으로 집계돼 글로벌 축제로의 성장 가능성을 확인했다.

진주시는 27일 시청 문화강좌실에서 조규일 시장과 축제 주관단체, 유관기관 관계자 등 30여명이 참석한 가운데 2026년 10월 축제 평가보고회를 개최했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장이 27일 시청 문화강좌실에서 '2026년 진주시 10월 축제 평가보고회'를 주재하고 있다.[사진=진주시] 2026.10.27

올해 축제 성과와 운영상 개선 과제를 점검하고 2027년 축제 발전 방향을 논의했다.

진주남강유등축제와 제75회 개천예술제, 2026 코리아 드라마 페스티벌은 지난 3일부터 18일까지 16일간 진주 도심 곳곳에서 열렸다. 문화체육관광부 지정 글로벌 축제 첫해를 맞은 진주남강유등축제를 중심으로 전통문화와 예술, 첨단기술, 한류 콘텐츠가 결합했다.

올해 축제에는 모두 160만명의 관람객이 방문했다. 외국인 관광객은 당초 목표인 1만명을 넘어 1만3000여명으로 집계됐다. 지난해보다 축제 기간 중 휴일이 이틀 적었지만 전체 방문객은 지난해와 비슷한 수준을 유지한 것으로 분석됐다.

진주남강유등축제는 남강과 진주성 일대에 설치한 유등을 비롯해 드론 라이트쇼, 수상 불꽃놀이, 인공지능 기반 체험 프로그램을 선보였다. 개천예술제는 전국 단위 예술경연과 가장행렬을 진행했고, 코리아 드라마 페스티벌은 드라마 시상식과 공연으로 한류 콘텐츠를 구성했다.

해외 홍보와 관광상품 개발, 다국어 안내, 외국인 관광객 편의 서비스 확대도 추진했다. 세 축제가 같은 기간 열리면서 지역 내 문화예술 콘텐츠를 연계하고 상권과 체류형 관광을 연결하는 기반도 마련했다.

평가보고회에서는 축제 운영 과정에서 드러난 안전과 교통, 관람객 편의 개선 과제가 논의됐다. 통합상황실과 관계기관 협조체계, 폐쇄회로텔레비전과 안내방송을 활용한 현장 대응은 긍정적인 평가를 받았다.

수상 불꽃놀이와 드론 라이트쇼가 열린 날에는 특정 시간대와 구간에 관람객이 몰렸다. 주요 혼잡지역의 인파 분산, 보행 동선 확보, 부교와 공연장 출입 통제를 강화해야 한다는 의견이 나왔다.

도심 교통 혼잡과 주차 수요 집중에 대응하기 위해 셔틀버스와 임시주차장 안내, 보행 동선 관리 방안도 점검했다. 화장실과 휴게시설, 휠체어 대여, 안내표지판 등 편의시설과 현장 안내 인력 운영체계를 개선해야 한다는 지적도 제기됐다.

공연장 예약제 도입과 행사장별 일정 조정 방안도 검토했다. 진주성 경관조명과 유등의 조화, 공연장 간 음향 간섭, 불꽃놀이 시설물의 경관 영향 등 행사장 연출과 공간 운영에 관한 개선 필요성도 논의됐다.

진주시는 평가 결과를 바탕으로 2027년 축제의 콘텐츠와 운영체계를 보완할 계획이다. 진주남강유등축제의 역사성과 정체성을 살린 프로그램을 발굴하고, 첨단기술을 활용한 체험형 콘텐츠를 확대한다.

해외 홍보와 관광상품 개발을 강화하고, 다국어 안내와 외국인 관광객 편의시설도 정비한다. 관람객 밀집 시간대와 구간을 분석해 인파 분산과 동선 관리 대책을 마련하고 교통·주차·편의시설 운영체계도 개선할 방침이다.

진주남강유등축제와 개천예술제, 코리아 드라마 페스티벌의 공연 일정과 공간 활용을 조정해 축제 간 연계도 강화한다. 진주시는 주관단체와 유관기관 협의를 거쳐 주요 개선 과제의 실행계획을 마련할 예정이다.

조규일 시장은 "올해 10월 축제에 160만명의 관람객이 방문하고 외국인 관광객도 1만3000여명을 기록했다"며 "운영 과정에서 나타난 미비점을 분석해 2027년 축제를 더 안전하고 편리하게 준비하겠다"고 말했다

news2349@newspim.com