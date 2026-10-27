진주 하모, 대한민국 캐릭터 어워즈 대상…글로벌 가능성 인정

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 27일 하모가 대한민국 캐릭터 어워즈 대상을 받았다고 밝혔다
- 하모는 관광 콘텐츠와 협업으로 시민·관광객 접점을 넓혀왔다
- 진주시는 내년 캐릭터 페스타 개최 등 연계 콘텐츠를 확대할 계획이다
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내년 캐릭터 페스타로 프로그램 다양화
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주 관광 캐릭터 하모가 지역을 대표하는 브랜드로 우뚝 섰다.
진주시는 관광 캐릭터 하모가 27일 서울 한국프레스센터에서 열린 '2026 대한민국 캐릭터 어워즈'에서 지자체 분야 대표 캐릭터 부문 대상을 받았다고 밝혔다.
수상작은 캐릭터 조사와 산업계·학계 전문가 심사를 거쳐 창의성, 대중성, 산업성, 글로벌 가능성 등을 종합해 선정됐다.
시는 유튜브 채널 '진주덕후 하모TV'와 인스타그램 '하모인진주'를 운영하며 하모를 활용한 관광 콘텐츠를 선보이고 있다. 지자체와 공공기관, 인플루언서 등과 협업하고 축제와 공연 현장에도 하모를 참여시켜 시민과 관광객의 접점을 넓혔다.
하모는 지난해 프랑스 바이올렛 축제에서 조형물을 선보이고 서울 신촌에서 버스킹을 진행했다. 올해는 프로야구 NC 다이노스와 연계한 하모 프렌즈데이를 열었고 더현대 서울과 현대프리미엄아울렛 김포점에서는 하모 더 플레이스 팝업 전시를 진행했다.
수상 경력도 이어졌다. 하모는 2022년 '제5회 우리동네 캐릭터 대상'에서 대상과 핫스타상, 라이징상을 받으며 3관왕에 올랐다. 시는 하모를 활용한 관광정책으로 '2025년 대한민국 관광정책 대상' 관광디자인 부문 대상도 받았다.
활동 무대는 교육과 방송으로도 확대됐다. 하모와 하모프렌즈 아요는 EBS 캐릭터들과 함께 애니메이션 주인공으로 출연할 예정이다.
하모는 천재교과서가 발행한 초등학교 3~4학년군 미술 교과서 9단원 '동물 친구를 위한 디자인'에도 소개됐다.
시는 이번 수상을 계기로 하모를 활용한 관광·문화·상품 연계 콘텐츠를 확대할 계획이다. 내년에는 '대한민국 캐릭터 페스타'를 열고 하모와 아요, 전국 공공 캐릭터가 참여하는 공연과 전시, 체험 프로그램을 마련할 예정이다.
news2349@newspim.com