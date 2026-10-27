부·울·경교육청, 유보통합 대응 첫 공동 연수…'관리체계 일원화' 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산·울산·경남교육청은 27일 유보통합 공동 연수를 개최했다
- 3개 교육청 담당자 52명은 지역별 추진 현안과 협력 방안을 논의했다
- 교육청들은 관리체계 일원화와 어린이집 보육 여건 개선을 추진한다
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보육 질 향상·정책 준비 강화 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산·울산·경남교육청이 영유아 교육·보육 체계의 통합을 앞두고 지역 간 협력 방안을 논의했다.
경남도교육청은 27일 진로교육원에서 부산·울산·경남 3개 시도교육청 유보통합 업무 담당자 52명이 참석한 가운데 공동 연수를 개최했다고 밝혔다.
3개 교육청이 유보통합을 주제로 공동 연수를 연 것은 이번이 처음이다.
참석자는 경남교육청 34명, 부산교육청 9명, 울산교육청 9명이다. 이들은 지역별 추진 상황과 제도 변화에 따른 실무 현안을 공유하고 기관 간 협력 방안을 논의했다.
오전에는 김대욱 경상국립대학교 유아교육과 교수가 '부·울·경 영유아교육체제 전환 방안'을 주제로 강의했다. 오후에는 이명희 남다른 그림책 대표가 호메로스의 '일리아스'를 중심으로 인문학 강의를 진행했다.
이어 최효미 육아정책연구소 박사가 유보통합의 주요 성과와 과제를 설명했다. 참석자들은 관리체계 일원화에 필요한 행정 협력과 어린이집 보육 여건 개선 방안도 살폈다.
유보통합은 유치원과 어린이집으로 이원화된 유아 교육·보육 체계를 하나로 통합하는 정책이다. 기관 유형과 관계없이 영유아에게 균질한 교육과 돌봄을 제공하는 것이 핵심이다.
경남교육청은 부산·울산교육청과 권역 단위 협력을 이어가며 유보통합에 필요한 정책·행정적 준비를 강화할 계획이다.
한경숙 유보통합추진단장은 "부산·울산·경남이 공동 과제에 대응하고 관리체계 일원화에 필요한 협력 방안을 모색한 자리"라며 "지역 간 협력을 바탕으로 유보통합 준비와 어린이집 보육의 질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com