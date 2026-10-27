창원시, '배후도시 단독주택지 재정비' 착수…주민 의견 수렴 본격화

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 27일 주민협의체를 구성해 단독주택지 재정비에 착수했다
- 주민협의체는 15개 법정동 주민 등 39명으로 구성됐다
- 용도·높이·주차·교통 등 생활환경 개선 방안을 논의했다
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주거·교통 규제 등 논의
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 배후도시 단독주택지의 주거환경과 생활여건을 개선을 위해 주민 의견을 듣는다.
창원시는 27일 시청 시민홀에서 창원 배후도시 지구단위계획 주민협의체 위촉식과 전체회의를 열고 단독주택지 지구단위계획 재정비를 시작했다고 밝혔다.
주민협의체는 창원 배후도시 15개 법정동의 단독주택지 주민과 관련 협의회·단체 회원 등 39명으로 구성됐다. 위원들은 무보수 명예직으로 활동하며 지역별 생활 여건과 주민 불편을 공유하고 재정비 방향에 대한 의견을 제시한다.
논의 대상은 주거지역의 용도와 허용시설, 건축물 높이·규모, 주거밀도, 주차와 교통 여건, 도로 등 기반시설이다. 단독주택지 조성 이후 달라진 주거 형태와 생활환경을 반영해 현행 계획의 개선 사항을 살핀다.
시는 10월부터 12월까지 주민협의체 회의를 운영한다. 회의에서는 지역별 불편 사항과 개선이 필요한 규제를 구체적으로 확인하고, 주민 간 의견 공유와 토론을 거쳐 재정비안을 마련할 계획이다.
강기윤 시장은 "단독주택지의 생활 불편과 주거환경 변화에 대한 주민 의견을 직접 듣겠다"며 "지역별 특성과 주민 요구를 조화롭게 반영해 재정비 방향을 마련하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com