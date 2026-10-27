박완수 경남지사 "SMR 기업 5곳에 성장펀드 330억 투자"

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SMR 기업 현장간담회 개최

투자성과 공유·성장방안 논의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 소형모듈원자로(SMR) 산업 육성을 위해 관련 기업에 대한 투자 확대와 지원 방안을 모색하고 있다.

도는 27일 창원시 성산구 범한메카텍에서 원전·SMR 관련 기업과 '원전산업 성장펀드 투자, SMR 기업 현장간담회'를 개최했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 27일 창원 성산구 소재 범한메카텍에서 열린 원전·소형모듈원자로(SMR) 관련 기업들과 '원전산업 성장펀드 투자, SMR 기업 현장간담회'에서 지원방안을 논의하고 있다.[사진=경남도] 2026.10.27

간담회에는 원전산업 성장펀드의 투자를 받은 도내 SMR 기업 5곳과 펀드 운용사 관계자 등이 참석했다. 지난해 12월 펀드 결성 이후 10개월 동안 이들 기업에 투자된 330억 원의 집행 현황을 공유하고 사업 확대에 필요한 지원 방안을 논의했다.

원전산업 성장펀드는 기존 원전기업의 SMR 분야 진출과 성장을 지원하기 위해 586억 원 규모로 조성됐다. 경남도와 금융위원회, 한국수력원자력, 산업은행 등이 재원을 출자하고 VL인베스트먼트가 운용을 맡았다.

도는 30억 원 출자를 약정하면서 도 출자금의 3배 이상을 도내 원전기업에 투자하도록 조건을 설정했다. 현재까지 투자액은 도 출자 약정액의 11배에 해당한다.

기업별 투자액은 범한메카텍 100억 원, 갓테크 30억 원, 알이에스 50억 원, 상림엠에스피 50억 원, 고려정밀공업 100억 원이다.

범한메카텍은 압력용기와 열교환기, 갓테크는 금속분말 소재와 3D프린팅 정밀부품을 개발하고 있다. 알이에스는 정밀주조 핵심부품, 상림엠에스피는 로봇용접 자동화 분야에 투자받았다. 고려정밀공업은 전자빔용접 시스템 개발과 관련 장비 국산화를 추진하고 있다.

박완수 경남지사는 "성장펀드를 통한 자금 지원이 SMR 산업 육성에 중요하다"며 "기업이 성장할 수 있도록 제도와 지원체계를 마련하겠다"고 말했다.

이어 기업 대표들의 기술개발과 설비 투자, 판로 개척 관련 의견을 듣고 범한메카텍 제조공장을 찾아 생산시설과 SMR 사업 추진 현황을 점검했다.

기업들은 도내 대기업의 수주 물량 가운데 지역 중소기업 발주를 확대하고, SMR 부품 제조기업뿐 아니라 제조장비 기업까지 지원 대상을 넓혀 달라고 건의했다.

도는 SMR 혁신제조 기술개발과 제작·시험검사 기반시설 구축도 추진하고 있다. 'SMR 글로벌 육성전략 2.0'을 바탕으로 2035년까지 SMR 제조부품 독자 수출기업 100곳을 육성한다는 계획이다.

VL인베스트먼트는 2027년 3월 결성을 목표로 1000억 원 규모의 2차 펀드 조성을 추진하고 있다. 도는 금융·기술개발·제조 기반 지원을 연계해 도내 원전기업의 SMR 분야 진출과 해외시장 확대를 지원할 방침이다.

news2349@newspim.com