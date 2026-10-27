'제13회 김해시 장애인체육회' 팡파르…527명 선수 참여

AI 핵심 요약beta
- 김해시장애인체육회는 27일 제13회 장애인체육대회를 개최했다
- 선수 527명 등 840명이 28일까지 17개 종목에서 기량을 겨룬다
- 생활체육 참여 확대를 위해 체험종목 6개도 함께 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 장애인 선수들이 그간 갈고닦은 기량을 겨루는 스포츠 한마당이 막을 올렸다.
경남 김해시장애인체육회는 27일 김해시 일원에서 제13회 김해시 장애인체육대회 개막식을 개최했다고 밝혔다.
28일까지 이틀간 열리는 이번 대회에는 선수 527명을 비롯해 인솔자, 심판, 운영요원, 자원봉사자 등 840명이 참가한다. 대회는 김해시장애인체육회가 주최하고 종목별 경기단체가 주관하며 김해시가 후원한다.
경기 종목은 슐런, 실내조정, 플라잉디스크, 육상, 콘홀, 제기차기, 파크골프, 탁구, 당구, 보치아, 게이트볼 등 17개다. 참가 선수들은 종목별 경기에서 그동안 준비한 기량을 겨룬다.
생활체육 참여 기회를 넓히기 위한 체험종목도 마련된다.
한궁, 볼로볼, 후크볼, 셔플보드, 플로어컬링, 터링 등 6개 종목을 운영해 참가자들이 다양한 종목을 직접 경험할 수 있도록 했다.
news2349@newspim.com