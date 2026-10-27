김중남 강릉시장, 첨단 교통기술 분야 기업 유치 논의

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 27일 기업 유치와 지역경제 활성화 방안을 논의했다
- 김중남 시장은 비트센싱과 첨단 교통기술 기업 유치를 협의했다
- 미코세라믹스와 제조업 협력 및 지속 가능한 성장 방안을 모색했다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 27일 기업 유치와 지역경제 활성화를 위한 소통 확대 방안을 밝혔다.
김중남 강릉시장은 교통솔루션 전문기업 비트센싱의 이재은 대표와 만나 첨단 교통기술 분야의 기업 유치와 강릉시의 산업 발전 가능성을 논의했다.
비트센싱은 교통 분야의 센싱 기술과 솔루션을 제공하는 기업으로 이번 면담은 강릉의 지역 산업 기반 확충 및 기업 유치의 기회를 탐색하는 중요한 계기가 될 전망이다.
김 시장은 지역 내 제조업체인 미코세라믹스의 최용하 대표와의 면담도 진행했다. 이를 통해 강릉에서 생산 시설을 운영하는 기업의 목소리를 청취하고 안정적인 기업 활동과 지역 산업의 지속 가능한 성장을 위한 협력 방안을 모색했다.
특히 미래 성장 가능성이 큰 기업 유치와 기존 지역 기업과의 협력은 강릉의 경제 발전에 있어 중요한 과제로 강조됐다. 강릉시는 첨단기술 기업 유치와 지역 제조업의 기반 강화를 동시에 추진할 예정이다. 이를 통해 양질의 일자리를 창출하고 지역 산업 경쟁력을 높이는 계획이다.
이번 기업 대표와의 면담은 강릉의 산업 환경과 발전 방향을 함께 고민하는 시간을 제공했다는 점에서 의의가 있다. 강릉시는 앞으로도 기업과의 소통을 지속하며 투자 유치 기반을 확대하고 지역 기업의 성장을 지원하는 산업 환경을 조성할 계획이다.
onemoregive@newspim.com