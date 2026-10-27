김재환, 전역 후 첫 단독 콘서트 개최…솔로곡 총망라한 라이브 예고

AI 핵심 요약beta
- 김재환이 31일부터 전역 후 첫 단독 콘서트를 개최한다
- 서울 블루스퀘어에서 솔로곡을 총망라한 공연을 선보인다
- 김재환은 깊어진 감성과 폭넓은 라이브로 팬들과 호흡한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 김재환이 전역 후 첫 단독 콘서트로 한층 깊어진 음악적 역량을 선보인다.
김재환은 오는 10월 31일~11월 1일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 '2026 김재환 콘서트 '여백:餘白''을 개최한다.
'여백:餘白'은 김재환이 전역 후 처음 여는 단독 콘서트로, 지금껏 쌓아온 음악적 역량을 집약해 팬들과 만날 예정이다.
특히, 김재환은 최근 발매된 싱글 앨범 '러브, 프롬 히어(Love, From Here)'의 수록곡을 포함해, 그간 발표한 솔로곡을 총망라한 풍성한 세트리스트를 선보인다는 각오다.
김재환은 그간 다양한 장르를 자유자재로 넘나드는 것은 물론, 직접 곡 작업에도 참여하며 독보적 음악 세계를 구축해 왔다. 김재환은 진정성 있는 목소리와 깊어진 감성으로 공연장을 여백 없이 가득 채워내며 묵직한 존재감을 전할 것으로 기대된다.
김재환의 탁월한 라이브 실력 역시 이번 공연의 관전 포인트다. 김재환은 폭넓은 보컬 스펙트럼을 바탕으로 곡마다의 감정선을 섬세하게 그려내며 몰입도를 최대치로 끌어올린다. 때로는 감미롭게, 때로는 폭발적이게, 밴드 세션이 더해진 김재환표 풍성한 라이브로 팬들과 뜨겁게 호흡할 전망이다.
한편, 김재환의 단독 콘서트 '여백:餘白'은 오는 10월 31일~11월 1일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린다.
moonddo00@newspim.com