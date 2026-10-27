결전 앞둔 '모레노호', A매치 소집 명단 29일 발표…김민재 등 '96라인' 선발하나

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 축구대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 올해 마지막 평가전 소집 명단을 발표한다.

모레노 감독은 오는 29일 천안 코리아풋볼파크에서 11월 중동 원정 평가전 2연전에 나설 태극전사 명단 발표 기자회견을 갖는다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 임시 감독. [사진=KFA] 2026.10.09 psoq1337@newspim.com

모레노호는 다음달 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와 두 차례 평가전을 치른다.

통상 대표팀 소집 명단은 A매치 소집 일주일 전 월요일에 발표하는 게 관례다. 하지만 이번엔 이례적으로 이보다 나흘 빨리 이뤄진다. 모레노 감독은 발표 직후 유럽으로 건너가 유럽 리그에서 뛰는 선수들의 경기를 관전하며 기량과 몸 상태를 점검할 계획이다.

이와 함께 김민재(뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케)을 비롯한 이른바 '96라인' 선수들을 면담하며 이들을 다독이는 시간을 가질 것으로 보인다.

'96라인' 선수들은 지난 9, 10월 한국에서 열린 평가전 4연전 마지막 경기인 우즈베키스탄전(2-0, 승) 후 주장 손흥민(LAFC)의 리더십에 불만을 제기하며 국가대표 은퇴 소동을 벌였다. 당시 황인범은 현장 인터뷰에서 은퇴 의사까지는 없다는 뜻을 전했다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 손흥민이 25일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국-대한민국 경기에서 패한 뒤 한국 응원단을 향해 인사하고 다.

하지만 해당 사건을 계기고 대표팀 내분에 관심이 쏠렸다. 지난 21일 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 해당 사건이 언급됐고, 선수들 사이에서 손흥민을 '7번', '그분'이라고 부른다는 주장도 제기됐다.

당시 대한축구협회 이용수 회장 직무대행은 "대한축구협회 현영민 전력강화위원장과 모레노 감독이 협의해 라커룸에서 일어난 일은 라커룸에서 해결하는 방향으로 의견을 모았다"고 전했다.

아직 이들의 갈등이 봉합되지 않았다. 사건 당사자인 김민재, 황인범, 황희찬과 손흥민은 그 뒤 이번 사태와 관련한 공식 입장을 내놓지 않았다. 내분에도 불구하고 여전히 한국 축구 주축인 만큼 이번 소집 명단에 포함될 것으로 보인다.

다만 김민재는 부상으로 소속팀 경기를 뛰지 못하고 있다. 그는 지난 22일(한국시간) 열린 아스널(잉글랜드)과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 홈 경기(2-2 무)에 선발 출전했다가 전반만 소화하고서 교체됐다. 이어진 26일 프라이부르크와 분데스리가 7라운드 원정 경기에는 아예 결장했다.

모레노 감독은 유럽을 돌고서 곧바로 결전지인 카타르 도하로 이동한다. 손흥민이 있는 미국 로스앤젤레스(LA)에 갈 계획은 없는 것으로 알려졌다.

[수원 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 선수들이 9월 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선 경기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.09.24 psoq1337@newspim.com

모레노호 승선 경쟁은 9∼10월 평가전 때보다 치열해진다. 앞선 평가전 때는 홈에서 이례적으로 4경기나 치렀기 때문에 30명을 선발했다. 하지만 이번엔 원정이고 2경기를 치르기 때문에 종전 원정 경기에서 통상적으로 선발한 규모인 26명 안팎으로 명단이 작성될 전망이다.

승선 인원이 4명 정도 줄어들고 9∼10월에는 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전을 위해 빠졌던 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티)가 승선 경쟁에 뛰어든다.

게다가 이번 평가전은 모레노 감독이 한국 대표팀을 지휘하는 마지막 무대가 될 가능성이 있다. 모레노 감독은 당초 올해 열리는 A매치 평가전에만 지휘봉을 잡기로했다. 다만 2027 아시안컵이 내년 1월 7일에 개막하는 만큼 그대로 임기를 가져갈 가능성도 있다.

다만 최근 아시안컵 개최국인 사우디아라비아가 친 이란 성향인 예멘의 후티 반군으로부터 공항 같은 주요 시설을 공격받고 있다. 불안한 정세가 이어지면서 대회 연기 가능성도 거론되고 있다. 모레노 감독 거취에도 변수가 될 전망이다.

willowdy@newspim.com