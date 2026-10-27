밀양시, 밀양강 둔치 대규모 파크골프장 조성 탄력…행정절차 마쳐

AI 핵심 요약beta
- 밀양시는 27일 밀양강 둔치 파크골프장 조성사업을 본격 추진했다
- 총사업비 111억원을 들여 95홀과 주차장 172면을 조성한다
- 2028년 10월 정식 개장해 전국·국제대회와 관광객을 유치한다
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2028년 정식 개장 경제 활성화 도모
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 밀양강 둔치에 전국 단위 대회를 유치할 수 있는 대규모 파크골프장 조성사업이 탄력을 받고 있다.
경남 밀양시는 밀양강 둔치 파크골프장 조성사업이 경남도 지방재정 투자심사를 통과하는 등 주요 행정절차를 마쳤다고 27일 밝혔다. 시는 오는 11월 기본 및 실시설계용역에 착수할 계획이다.
사업 대상지는 밀양시 교동 24번지 일원 11만8504㎡다. 총사업비 111억 원을 투입해 파크골프장 95홀과 주차장 172면을 조성한다.
파크골프장은 정규 10개 코스 90홀과 연습용 1개 코스 5홀로 구성된다. 시는 전국대회와 국제대회 개최가 가능한 규모와 시설을 갖출 방침이다.
사업 대상지는 대구부산고속도로 밀양 나들목과 함양울산고속도로 밀양 분기점에서 가까워 외지 이용객의 접근성이 높은 편이다. 시는 대회와 방문객 유치를 통해 스포츠 관광과 지역 상권 활성화로 이어지도록 사업을 추진할 계획이다.
기본 및 실시설계용역은 다음달 시작한다. 공사는 2027년 8월 착공해 2028년 7월까지 진행할 예정이다. 같은 해 8월부터 9월까지 시범운영을 거쳐 10월 정식 개장한다.
시 관계자는 "시민의 여가와 체육활동을 위한 공간이자 전국 단위 방문객을 유치하는 체육시설로 조성하겠다"며 "주변 환경과 안전성을 고려해 사업을 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com