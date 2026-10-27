세종남부소방서, 정부세종청사 배터리 화재대응 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종남부소방서는 27일 정부세종청사에서 합동소방훈련을 했다
- UPS 배터리실 화재를 가정해 신고·대피·진압 절차를 점검했다
- 소방서는 공사 기간 비상연락체계 유지와 소방력 전진 배치를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종남부소방서가 정부세종청사 중앙동의 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체공사 중 발생할 수 있는 화재에 대비해 대응체계를 점검했다.
남부소방서는 27일 정부세종청사 중앙동에서 청사 근무자들과 합동소방훈련을 진행했다고 밝혔다.
이번 훈련은 다음 달 예정된 UPS 배터리 교체공사 과정에서 발생할 수 있는 화재에 신속하게 대응하고 인명 피해를 예방하기 위해 마련됐다.
훈련은 배터리실 화재 상황을 가정해 진행됐다. 참가자들은 119 신고와 상황 전파, 인명 대피, 소방대 진입 및 화재 진압 절차를 점검하고 건물 내 소방시설 위치와 피난 동선도 확인했다.
남부소방서는 공사 기간 비상연락체계를 유지하고 배터리 철거 등 위험 공정 진행 시 소방력을 전진 배치할 방침이다.
이와 함께 작업 전후로 안전조치와 소방·환기·경보설비의 정상 작동 상태를 지속 점검할 예정이다.
김영근 서장은 "배터리 교체 작업 중 작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "위험 징후가 발견되면 즉시 작업을 중단하고 119에 신고해 달라"고 당부했다.
vincent977@newspim.com