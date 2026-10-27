강진군, SNS 홍보도 통했다…군 부문 '최우수상'

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 27일 대한민국 SNS 대상 군 부문 최우수상을 수상했다
- 강진군은 자체 캐릭터 강진프렌즈로 군정·관광정보를 홍보했다
- 강진군은 캐릭터 활용 콘텐츠를 확대해 소통을 강화할 계획이다
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강진원 군수 "강진 매력 담은 콘텐츠로 더 많은 관광객 유치"
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 자체 캐릭터와 맞춤형 콘텐츠를 앞세운 SNS 홍보로 전국 기초지자체 군 부문 최우수상을 차지했다.
강진군은 한국프레스센터에서 열린 '2026 대한민국 SNS 대상' 시상식에서 기초지자체 군 부문 최우수상을 받았다고 27일 밝혔다.
이번 수상은 군청 내 4차산업혁명활용추진단을 중심으로 콘텐츠 제작 역량을 높이고 군민과의 소통을 강화한 성과로 평가된다.
군은 강진만 생태공원의 수달과 너구리, 짱뚱어, 도둑게, 고니 등 지역 생태자원을 모티브로 자체 캐릭터 '강진프렌즈'를 개발해 군정과 관광 정보를 친근하게 전달해 왔다.
특히 담당 공무원이 캐릭터 개발부터 카드뉴스 기획과 디자인·제작까지 직접 맡아 축제와 관광, 주요 정책을 주제별로 시각화했다. 긴 행정정보는 핵심 내용 위주로 재구성하고 일정과 장소, 참여 방법 등을 일목요연하게 배치해 모바일 이용자의 정보 접근성을 높였다.
강진 반값여행과 강진만 춤추는 갈대축제 등 주요 관광 콘텐츠에도 캐릭터와 직관적인 안내를 접목했다. 관광 정보 제공과 참여 이벤트를 연계해 이용자와의 소통도 이어왔다.
군은 앞으로 강진프렌즈를 활용한 콘텐츠를 확대하고 SNS 이용자 의견을 반영해 군민과 관광객이 공감하는 홍보를 강화할 계획이다.
강진원 군수는 "이번 수상은 4차산업혁명활용추진단 조직 구성이 직원들의 창의성과 전문성을 바탕으로 실질적인 홍보 성과로 이어졌다는 점에서 뜻깊다"며 "강진만의 매력을 담은 콘텐츠로 군민과 적극적으로 소통하고 더 많은 관광객이 강진을 찾을 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com