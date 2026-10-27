세종교육문화원·홍익대, 중장년 AI 에이전트 실무교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청교육문화원이 27일 중장년 대상 AI 실무교육 수강생을 모집했다
- 교육은 다음 달 21일과 28일 AI 업무자동화·데이터 분석을 실습한다
- 세종 거주·근무 중장년 20명은 다음 달 11일까지 신청할 수 있다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청교육문화원이 중장년 재직자와 구직자를 대상으로 인공지능(AI) 업무 자동화와 데이터 분석 등 실무교육을 운영해 직업역량 강화를 지원한다.
27일 교육문화원에 따르면 홍익대 세종캠퍼스 앵커사업단과 함께 운영하는 'AI와 놀면서, 일은 스마트하게!' 교육과정 수강생 20명을 다음 달 11일까지 모집한다.
이번 교육은 지역대학의 전문성과 공공 평생교육기관의 학습 지원 기능을 연계해 재직자와 구직자의 직무 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.
생성형 AI를 단순히 활용하는 수준을 넘어 AI가 업무를 수행하도록 설계하는 'AI 에이전트'의 실무 활용법을 체험할 수 있도록 구성했다.
교육은 다음 달 21일과 28일 교육문화원 컴퓨터실에서 진행된다. 첫날에는 '나만의 AI 업무 파트너 만들기'를 주제로 AI 에이전트 활용과 반복 업무 자동화, 예약 실행, 업무 결과 보고 등을 실습한다. 둘째 날에는 '엑셀·PPT, AI로 똑똑하게!'를 주제로 엑셀 함수와 데이터 분석·시각화, 프레젠테이션 보고서 및 대시보드 제작 등을 배운다.
모집 대상은 세종시에 거주하거나 근무하는 1967~1989년생 중장년 재직자와 구직자 20명이다. 두 차례 교육에 모두 참여할 수 있어야 하며, 신청은 다음 달 11일까지 교육문화원 홈페이지에서 할 수 있다.
실습을 위해 구글 계정과 챗GPT 플러스 이상 유료 계정이 필요하다. 전체 교육과정의 70% 이상을 이수하면 홍익대학교 총장 명의의 디지털 배지도 받을 수 있다.
이금의 원장은 "이번 교육이 재직자와 구직자들이 AI를 실무에 활용하는 역량을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "지역대학과 협력해 시민들이 지역에서 배우고 성장할 수 있는 평생학습 기회를 확대하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com