동화약품, 글로벌 인플루언서 행사서 활명수 'K.O.D' 알린다

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 27일 서울 성수동 행사에서 K.O.D 홍보 부스를 운영했다
- 글로벌 인플루언서 약 700명이 참석해 제품 샘플링을 진행했다
- 동화약품은 포토존과 SNS 이벤트로 K.O.D의 글로벌 홍보를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 10월 24일부터 29일까지 6일간 서울 성수동 맵달서울에서 열리는 글로벌 인플루언서 행사 'SEOUL VIBE 2026'에 참가해 K.O.D 홍보 부스를 운영한다고 27일 밝혔다.
'SEOUL VIBE 2026'은 서울경제진흥원(SBA)과 서울과학종합대학원 인플루언서 MBA(iMBA)가 주최하는 글로벌 크리에이터 네트워킹 행사다. 올해로 3회째를 맞았으며, 행사 기간 동안 글로벌 인플루언서 약 700명이 참석한다.
K.O.D는 동화약품의 '활명수 1897액'에 적용한 글로벌 네임으로, 'Korea's Original Digestive'의 약자다. 1897년 탄생한 활명수의 역사와 정체성을 바탕으로 글로벌 시장을 겨냥해 선보인 이름이다.
동화약품은 이번 행사에서 홍보 부스를 통해 글로벌 인플루언서들에게 K.O.D를 소개한다. 부스에서는 제품 샘플링을 진행하고, 참가자들이 K.O.D와 함께 사진을 촬영해 개인 SNS에 공유할 수 있도록 포토존도 운영한다.
또한 동화약품은 지난 23일 열린 'SEOUL VIBE 2026' 네트워킹 파티에서 'SHOW YOUR K.O.D' 상을 마련했다. 참가자들은 별도 포토부스에서 K.O.D와 함께 촬영한 사진을 개인 SNS에 게시해 참여했다. 오후 9시 기준 '좋아요' 수가 가장 많은 인플루언서 1명에게 K.O.D 1000병을 제공했다.
동화약품 관계자는 "이번 행사는 글로벌 인플루언서들이 K.O.D를 직접 경험하고 SNS에 공유할 수 있는 자리"라며 "다양한 참여형 프로그램을 통해 인플루언서들과 소통하고, K.O.D를 더 많은 글로벌 소비자들에게 알리겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com