광주권 시내버스 노선 전면 개편…31일부터 시행

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노선 103→115개 확대, 운행 횟수 535회 증가

버스 증차 없이 장거리·중북 노선 정비해 효율 높여

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 오는 31일부터 광주권 시내버스 노선 개편을 시행한다. 9년 만에 이뤄지는 대규모 노선 조정이다.

김영선 시 통합교통국장은 27일 광주청사 기자실에서 시내버스 노선 개편 관련 언론 브리핑을 개최했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영선 전남광주통합특별시 통합교통국장이 27일 광주청사 기자실에서 시내버스 노선 개편 관련 언론 브리핑을 개최하고 있다. 2026.10.27 bless4ya@newspim.com

이번 개편에 따라 시내버스 노선은 기존 103개에서 115개로 12개 늘어나고 하루 운행 횟수는 535회 증가한다. 별도의 버스 증차 없이 장거리·중복 노선을 정비하고 버스 회전율을 높여 운행 효율을 가져왔다는 설명이다.

먼저 대학·터미널 등 주요 거점을 연결하는 노선을 직선화하고 장거리와 이용객이 많은 6개 노선에는 주요 거점 위주로 정차하는 급행 방식을 도입해 이동 편의를 높였다.

또 신용·용두동, 첨단3지구 등 신규 주거단지와 마을버스 운행 중단지역을 포함한 19개 교통취약지역에 총 46.2㎞의 노선을 확대한다. 나주혁신도시와 화순 방면의 광역·급행 노선도 기존 1개에서 3개로 늘려 인접지역 간 연결을 강화한다.

노선번호는 기존 번호를 최대한 유지하면서 앞에 붙은 지역명을 없애 보다 쉽게 알아볼 수 있도록 개선했다. 변경된 노선은 시행일부터 광주버스운행정보시스템, 네이버지도, 카카오맵에서 확인할 수 있다.

정류소별 실시간 버스 도착정보도 함께 제공된다. 버스 내부와 정류소에 부착된 안내문의 큐알(QR)코드를 통해 변경노선을 미리 검색할 수 있으며 구청과 행정복지센터에서도 노선안내도를 배부하고 있다.

시행 초기 혼란을 최소화하기 위해 내달 6일까지 '노선개편 상황실'을 운영하며 노선개편 관련 문의나 불편사항은 특별시 교통정책과로 연락하면 된다.

시는 두달 간 실제 운행 상황과 교통카드 이용자료, 시민 의견 등을 종합적으로 분석해 환승이 불편하거나 혼잡이 발생하는 구간을 중심으로 노선을 추가 조정할 방침이다.

김 국장은 "시행 초기 시민 불편을 최소화하고, 실제 이용 수요와 현장의 목소리를 반영해 부족한 부분은 지속적으로 보완해 나가겠다"고 밝혔다.

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