'US오픈 우승' 맥도웰마저 LIV골프와 이별, LIV 2.0 재개 불투명

AI 핵심 요약beta
- 맥도웰은 27일 LIV 2.0에 참여하지 않기로 했다
- 2010년 US오픈 우승자 맥도웰은 DP월드투어 복귀를 검토했다
- PIF 지원 중단과 출전 제한 발표로 LIV 선수 이탈이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로골프(PGA) 투어 메이저대회인 US오픈 우승자 그레임 맥도웰(북아일랜드)도 LIV 골프 이탈 대열에 합류했다.
영국 공영매채 BBC는 27일(한국 시간) "맥도웰은 내년 출범을 앞둔 LIV 골프의 새 버전인 'LIV 2.0'에 참여하지 않는다"고 밝혔다.
지난 2010년 US오픈 우승자인 맥도웰은 욘 람(스페인), 루이 우스트히즌(남아프리카공화국)에 이어 LIV 골프를 떠나게 됐다.
앞서 톰 매키빈(북아일랜드)도 DP 월드투어 복귀를 선언했다.
이날 맥도웰은 "LIV 2.0에 참여하지 않기로 했다. 지난 4년간 주어진 기회에 감사하고, 그 여정에 함께한 모든 분께 고맙다. 나는 선수 생활의 다음 장을 기대하고 있다"고 말했다.
맥도웰은 다음 시즌 DP 월드투어 복귀를 긍정적으로 검토 중이다.
지난 2022년 출범한 LIV 골프는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 지원을 앞세워 세계 남자 골프계를 뒤흔들었다. 막강한 자본력을 내세운 LIV 골프는 전 세계 유명 선수들을 빠르게 끌어들였고, 로리 매킬로이(북아일랜드) 등 PGA 투어에 남은 선수들은 이를 강하게 비판하기도 했다.
하지만 지난 4월 PIF가 LIV 골프에 대한 지원을 중단하며 흐름이 뒤바뀌었다. 그동안 50억 달러(약 6조6000억원) 이상을 후원했던 PIF는 LIV 골프에서 발을 뺐고, 결국 LIV 골프는 지난달 미국에서 파산 보호를 신청했다.
이후 LIV골프는 BC파트너스와 손잡고 LIV 2.0을 재편했다. 영국계 사모펀드 운용사 BC파트너스는 선수들이 참여하면 최대 3억 달러(약 4000억원)을 투자하는 방안을 추진하고 있다. 30~40명 가량을 선수를 확보해야 한다.
하지만 최근 DP월드투어가 내년 시즌부터 LIV 골프 소속 선수들의 대회 출전을 허용하지 않겠다고 발표해 선수들이 빠르게 이탈하고 있다.
willowdy@newspim.com