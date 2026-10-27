경과원 '경기도 지산학 미래성장페어' 개막…27개 전시·체험부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기앵커센터가 27일부터 이틀간 22개 대학 참여 행사를 열었다
- 대학·기업 공동개발 AI·VR·드론 등 미래기술을 전시했다
- 28일 인재양성·창업대회로 지·산·학 협력 방안을 공유한다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원) 경기앵커센터는 27일부터 이틀간 경과원 광교사무소에서 도내 22개 대학이 참여하는 '2026 경기도 지산학 미래성장페어'를 개막했다고 밝혔다.
행사에는 경기도앵커대학협의회를 중심으로 도내 22개 대학이 참여해 19개 프로그램과 27개 전시·체험부스를 운영한다.
개막 첫날에는 산업별 기술협력 프로그램이 진행됐다.
행사장 로비에는 대학과 기업이 공동 개발한 미래산업 기술과 시제품을 직접 살펴볼 수 있는 전시·체험 공간이 마련됐다.
AI 체형·자세 분석, 국방안전 가상현실(VR), 드론을 활용한 산불 대응과 스마트 건설 방재, 자율주행 로봇, 스마트 케어로봇 등 다양한 기술이 소개됐다.
반도체 분야 'GAIA-FEST'를 비롯해 스마트모빌리티·방산 기술 페어, 양자·AI 기술기업 투자설명회(IR), 제조 현장 AX·DX 글로벌 포럼, 신재생에너지 동반성장 세미나 등 G7·GX 산업별 특화 행사도 잇따라 열렸다.
둘째 날인 28일에는 대학 간 협력과 미래 인재 양성을 위한 프로그램이 이어진다.
G7 전문대 공동 컨퍼런스, 지역혁신 챌린지, 피지컬 AI 기술세미나, 인재양성·창업아이디어 경진대회 등이 열려 산업 현장에 필요한 인재 양성과 지·산·학 공동협력 방안을 공유할 예정이다.
허완 경기앵커센터장은 "이번 미래성장페어는 대학이 보유한 기술과 인재를 기업의 성장 기회로 연결하는 지·산·학 협력의 장"이라며 "대학의 우수한 연구성과가 기업의 기술혁신과 새로운 일자리 창출로 이어질 수 있도록 협력을 확대하고, 경기도 미래산업의 경쟁력을 높이는 데 힘쓰겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com