을지대학교의료원, 70주년 기념 AI 의료 심포지엄 개최

AI 핵심 요약beta
- 을지대학교의료원은 27일 창립 70주년 의학심포지엄 개최를 밝혔다
- 심포지엄은 30일 AI와 의료데이터 기반 미래의료 방향을 논의한다
- 의료계·과학기술계·정부·산업계 전문가들이 의료 AI 적용을 다룬다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 을지대학교의료원은 창립 70주년을 맞아 오는 30일 서울 중구 더그랜드롯데 서울 사파이어볼룸에서 인공지능(AI)과 의료데이터, 디지털 기술이 바꿀 미래의료의 방향을 논의하는 '을지대학교의료원 창립 70주년 기념 의학심포지엄'을 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 'AI와 함께하는 미래의료'를 주제로 진행되며 의료계와 과학기술계, 정부 및 산업계 전문가들이 참석해 AI의 의료현장 적용과 미래 발전 방향을 논의한다.
이번 심포지엄은 기조강연을 비롯해 세션 1·2·3, 오찬 세션 등으로 구성된다. AI와 의료의 접점부터 의료데이터와 디지털 헬스케어, 실제 의료현장에서의 AI 활용과 미래의료의 변화 등 다양한 주제가 다뤄질 예정이다.
기조강연 1에서는 AI 발전이 의료와 사회에 미칠 영향을 서준범 서울아산병원 교수가 '인공지능 10년: 의료혁신의 미래'를 주제로 강연에 나선다.
서 교수는 지난 10년간 의료 분야에서 AI가 가져온 변화와 향후 의료혁신의 가능성을 발표한다.
기조강연 2에서는 정재승 한국과학기술원(KAIST) 교수는 AI 기술 발전에 따른 인간·사회·의료의 미래를 주제로 의료 패러다임의 변화와 새로운 가능성을 짚는다.
세션 1에서는 '데이터가 이끄는 보건의료: 정책에서 병원 기반 의료전략까지'를 주제로 보건의료 데이터와 AI 정책 방향을 논의한다.
세션1은 박현영 노원을지대병원 교수와 서준범 서울아산병원 교수가 좌장을 맡아 진행한다.
박정환 보건복지부 의료인공지능데이터정책과장이 'AI 기반 의료 전략 및 향후 과제'를, 이대연 질병관리청 국립보건연구원 바이오뱅크과장은 보건의료 연구데이터 수집 및 공유 플랫폼의 현재와 미래를 발표한다.
이어 김현창 연세대학교 예방의학교실 교수는 데이터 기반 AI 의료전략을 소개한다.
세션 2에서는 박창민 서울대병원 교수와 박정환 보건복지부 의료인공지능데이터정책과장이 좌장을 맡아 진행한다.
세션2는 '의료 AI의 현주소: 병원 현장에서의 임상 적용과 성과'를 주제로 진행된다. 실제 의료현장에서 활용되는 AI 기술과 임상 적용 사례가 주요 내용이다.
선현우 의정부을지대학교병원 교수는 AI 기반 신속대응시스템과 중증환자 조기인지 방안을, 박성호 서울아산병원 교수는 영상의학 분야에서의 AI 역할을 발표한다.
이어 정요셉 의정부을지대학교병원 교수는 다기관 통합 디지털병리를 통한 차세대 AI 병리진단을 주제로 발표할 예정이다.
세션 3에서는 나군호 네이버 헬스케어연구소장과 차원철 삼성서울병원 교수가 좌장을 맡아 진행한다.
세션3은 'AI와 로봇 기반 의료시스템의 통합과 진화'를 주제로 의료용 로봇과 AI 기반 의료시스템의 발전 방향을 살펴본다.
나군호 네이버 헬스케어연구소장은 '로봇수술의 현재와 미래: Physical AI 시대'를 발표한다. 김지웅 스탠퍼드대학교 박사는 수술로봇에서 휴머노이드 로봇으로 이어지는 의료용 로봇의 발전 방향을 설명한다.
차원철 삼성서울병원 교수는 삼성서울병원의 AI 기반 의료시스템 발전 여정을, 강민수 을지대학교 교수는 환자돌봄체계에서의 인공지능 활용 사례와 가능성을 발표한다.
오찬 세션에서는 이준혁 노원을지대병원 교수가 좌장을 맡아 'Applications of VUNO's Medical AI: From Hospital to Home'을 주제로 병원에서 가정까지 확대되는 의료 AI의 활용 범위를 논의한다.
강연에는 주성훈 뷰노 최고기술책임자(CTO)가 의료 AI의 실제 적용 사례와 발전 방향을 발표한다.
박준영 을지재단 회장은 축사를 통해 창립 70주년을 맞은 을지대학교의료원이 지난 70년간 축적한 의료·교육 역량을 바탕으로 새로운 100년을 준비해야 한다는 점을 강조할 예정이다.
또 AI와 데이터, 디지털 기술을 적극적으로 활용해 미래의료 경쟁력을 높이는 동시에 을지재단의 핵심가치인 '인간사랑·생명존중'을 이어가겠다는 방향도 제시할 계획이다.
을지대학교의료원 관계자는 "창립 70주년을 맞아 의료의 미래를 이끌 AI와 데이터, 디지털 기술을 중심으로 전문가들과 미래의료의 방향을 논의하는 뜻깊은 자리를 마련했다"며 "국내외 전문가들의 경험과 지식을 공유하고 새로운 의료의 가능성을 모색하는 자리가 되길 기대한다"고 말했다.
asj7376@newspim.com