전주시 '1593 전주별시' 재현…한옥마을서 전통문화 체험

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 27일 1593 전주별시 재현행사를 11월 21일 개최한다고 밝혔다.
- 행사는 과거시험 재현과 급제자 행렬, 전통문화 체험 등으로 구성된다.
- 사생대회와 택견대회, 한시 백일장 참가자는 사전 신청해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사전 신청 300명 선착순 모집, 공예·전통간식·전통차 체험 무료 운영
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 임진왜란 당시 국가 위기 극복을 위해 인재를 선발했던 역사적 과거시험을 재현해 전주의 역사와 전통문화를 알리는 행사를 마련한다고 27일 밝혔다.
시는 오는 11월 21일 전주전통문화연수원과 전주한옥마을 일원에서 '제9회 1593 전주별시' 재현행사를 개최한다.
전주별시는 1592년 임진왜란 발발로 나라가 위기에 처하자 이듬해 세자 광해가 분조를 이끌고 전주에서 시행한 특별 과거시험이다.
당시 문과 9명과 무과 1000여 명을 선발한 기록이 전해지며 시는 국난 극복에 앞장선 전주의 역사적 의미를 알리기 위해 매년 행사를 이어오고 있다.
올해 행사는 사생대회와 택견, 한시 백일장 등 과거시험 재현을 비롯해 방방례, 급제자 유가행렬, 사은숙배례와 다양한 전통문화 체험 프로그램으로 구성된다.
사생대회는 초등학교 저학년과 고학년 부문으로 나눠 행사 당일 진행된다. 사전 신청은 전주전통문화연수원 누리집(www.dongheon.or.kr)에서 가능하며 선착순 300명을 모집한다.
참가자는 오전 10시부터 한지 도화지를 받아 한옥마을을 주제로 그림을 그린 뒤 오후 1시까지 제출하면 된다. 그림 도구와 돗자리, 점심은 개별적으로 준비해야 한다.
택견대회는 애기부와 초등부, 중등부 남녀, 고등부 남자, 일반부 남녀 등 7개 부문으로 열린다.
택견회가 인정하는 동호인으로 해당 연도 대한체육회 동호인등록 시스템에 선수 등록을 마친 사람이 참가할 수 있으며 신청은 11월 13일까지다.
한시 지상백일장의 시제는 '탐방전라감영(探訪全羅監營)'이며 압운은 파(坡), 다(多), 파(波), 화(和), 아(哦)다. 참가자는 칠언율시 형식의 원고를 작성해 등기우편으로 제출하면 된다. 원고 접수 기간은 10월 28일부터 11월 6일까지다.
과거시험 종료 후에는 급제자 시상식인 방방례가 열린다. 수상자에게는 전주시장상과 어사화가 수여되며 부상으로 1박 2일 가족 캠프 참여 기회가 제공된다. 사생대회 입상작은 내년 중 특별 전시할 예정이다.
시상식 이후에는 급제자들이 어사화를 쓰고 전주전통문화연수원에서 은행로와 태조로, 경기전으로 이어지는 유가행렬을 펼친다. 경기전에 도착한 급제자들은 태조어진에 과거 급제를 알리고 감사의 뜻을 전하는 사은숙배례를 진행한다.
이와 함께 시민과 관광객을 위한 공예 체험, 전통간식 만들기, 전통차 즐기기 등 무료 체험 프로그램도 운영된다. 행사 관련 자세한 사항은 전주전통문화연수원 누리집에서 확인할 수 있다.
lbs0964@newspim.com