[LPGA] '준우승만 9번' 최혜진, 메이뱅크 챔피언십서 첫 우승 도전

AI 핵심 요약beta
- 최혜진이 29일부터 나흘간 메이뱅크 챔피언십에서 우승에 도전한다
- 최혜진은 지난해 연장 준우승 아쉬움을 씻고 첫 우승을 노린다
- 유해란도 시즌 3승과 평균타수상 굳히기에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 이번 주 다시 정상에 도전한다.
최혜진은 29일부터 나흘간 말레이시아 쿠알라룸푸르의 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽 웨스트 코스(파72)에서 열리는 메이뱅크 챔피언십(총상금 300만 달러)에 출전한다.
최혜진은 지난 25일 끝난 BMW 레이디스 챔피언십 마지막 날 추격을 시작해 17번 홀까지 선두 요시다 유리(일본)를 1타차로 추격했다. 하지만 18번 홀(파4)에서 버디 퍼트가 홀을 살짝 빗나가 유해란과 함께 공동 2위로 마쳤다.
2주 전 뷰익 LPGA 상하이 대회와 단체전인 다우 챔피언십까지 포함하면 이번 시즌 세 번째 준우승이다.
최혜진은 이번 주 출전하는 메이뱅크 챔피언십에도 준우승의 아쉬움이 남아있다. 최혜진은 지난해 대회 마지막 날 야마시타 미유(일본), 해나 그린(호주)과 동타를 이룬 뒤 연장전에 들어갔지만, 당시 신인이었던 야마시타에게 우승컵을 넘겨줬다.
2022년 LPGA 투어 데뷔 이후 모두 6차례, 투어 데뷔 이전까지 포함하면 우승 없이 준우승만 9번 기록한 최혜진은 이번 시즌 이득 타수(Strokes Gained) 전체 부문에서 8위에 이름을 올리며 좋은 샷 감각을 유지하고 있다. 이번 대회에서도 우승 후보로 손색이 없다.
지난주 대회에서 최혜진과 함께 준우승에 그쳤던 유해란도 출전한다. 유해란은 이번 대회에서 시즌 3승에 도전하고, 최저타수상 베어 트로피 굳히기에 들어간다.
평균타수 1위인 넬리 코르다(미국)가 수상 조건인 최소 라운드 수를 채우지 못한 상태에서 2위 유해란은 평균 타수 69.44타로, 3위 야마시타(69.64타)에 0.2타 차로 앞서 있다. 야마시타가 이번 대회에서 유해란에 14∼15타를 앞서야 역전이 가능하다. 이번 대회 후 이번 시즌에는 3개 대회밖에 남지 않아 유해란이 훨씬 유리한 위치다.
이번 대회에는 야마시타와 함께 인뤄닝(중국), 그린 같은 BMW 레이디스 챔피언십에 출전하지 않았던 톱 랭커들이 대거 출전한다.
willowdy@newspim.com