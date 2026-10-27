[MLS] 손흥민에 "니하오" 외친 美관중…인종차별 논란

AI 핵심 요약beta
- 27일 뉴욕포스트가 경기 후 손흥민의 인종차별 피해를 보도했다
- 26일 LAFC 관중이 손흥민에게 중국어로 니하오를 반복해 외쳤다
- 해당 영상에 팬들이 비난하며 시즌회원 자격 박탈을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그사커(MLS) LAFC 손흥민이 경기 후 인종차별을 당했다.
미국 매체 뉴욕포스트는 27일(한국시간) "LAFC 팬이 MLS 경기 후 손흥민에게 인종차별적인 말을 외치는 모습이 목격됐다"고 밝혔다.
이는 지난 26일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 LA 갤럭시와의 2026 MLS 32라운드 경기(2-2 무) 후 일어났다.
공개된 영상에는 LAFC 유니폼을 입은 한 관중이 그라운드를 떠나는 손흥민에게 중국어로 "니하오(안녕하세요)"라고 반복해서 외치는 모습이 들어 있다. 손흥민이 자신에게 소리치는 관중을 바라보는 모습도 담겨 있다.
상대방의 정체성을 무시하고 동아시아인들 모두 중국인으로 간주하고 중국인처럼 대하는 것은 흔한 인종차별적 행동이다.
이 영상은 SNS에서 곧바로 해당 관중에 대한 비난을 불러일으켰다. 일부 팬은 해당 인물이 시즌권을 소지하고 있다면 시즌 회원 자격을 박탈해야 한다고 주장했다.
현지에서도 "무감각하고 인종차별적 행위"라고 지적했다.
willowdy@newspim.com