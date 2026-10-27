김해시, 글로벌도시관광서밋서 관광 홍보…가야 역사문화 체험 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 27일 글로벌도시관광서밋에서 가야 역사문화를 알렸다
- 정영두 시장은 26일 2040 지속가능한 도시관광 비전을 발표했다
- 시는 28일 해외 대표단 대상 가야 역사문화 팸투어를 진행한다
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TPO 총회 준비와 관광 협력 방안 논의
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 국제 관광무대에서 가야 역사 문화을 알리고 지속가능한 관광 비전을 내놨다.
시는 지난 25일부터 28일까지 사흘간 부산 파라다이스호텔과 해운대 일원에서 열리고 있는 제2회 글로벌도시관광서밋에 참가하고 있다고 27일 밝혔다.
부산시와 글로벌도시관광진흥기구(TPO), 부산관광공사가 공동 주최·주관했한 이번 서밋은 '로컬 투어리즘: 도시경제와 관광혁신의 연결'을 주제로 16개국 32개 도시 대표단과 관광 전문가 등 700명이 참석했다.
시는 2027년 제13차 TPO 총회 개최도시로서 국제 관광도시 간 교류를 넓히고 지역 관광자원을 알리는 데 주력했다.
정영두 김해시장은 지난 26일 21개 도시 시장급 대표가 참석한 시장회담에서 '2040 지속가능한 도시관광'을 주제로 김해시의 관광 비전을 발표했다. 이어 부산시장 등 국내외 도시 대표들과 공동비전 선포에 참여했다.
정 시장은 "관광을 방문객 증가에만 한정하지 않고 지역경제 활성화와 시민 삶의 질 향상으로 확장해야 한다"고 말했다. 가야역사문화유산을 미래 관광자산으로 발전시키고, 지역주민이 참여하는 로컬관광을 확대해야 한다는 방향도 제시했다.
공식 환영만찬에서는 베트남과 말레이시아, 중국, 일본 등 해외 도시 대표단과 만나 관광 협력 방안을 논의했다. 김해시는 2027년 TPO 총회 개최 계획과 가야역사문화의 가치를 소개했다.
27일에는 해운대 구남로 일원에서 열린 글로벌도시 관광로드쇼에 참가해 '세계를 만나는 길, 가야를 만나다'를 주제로 관광홍보부스를 운영한다.
부스에서는 김해 주요 관광지를 활용한 스탬프 체험을 진행한다. 방문객들은 체험을 통해 대성동고분군과 수로왕릉 등 김해의 관광자원과 2천 년 가야왕도의 역사문화를 접한다.
행사 마지막 날인 28일에는 말레이시아와 대만, 베트남 등 5개 도시 대표단 20여 명을 대상으로 김해 팸투어를 진행한다. 참가자들은 유네스코 세계유산인 대성동고분군과 대성동고분박물관, 수로왕릉, 김해가야테마파크 등을 둘러본다.
시는 이번 교류를 바탕으로 2027년 제13차 TPO 총회 준비와 해외 도시 간 관광 협력을 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com