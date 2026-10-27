[KLPGA] 전문 교습가 과정 22명 수료…문서영 최우수 성적

AI 핵심 요약beta
- KLPGA는 27일 전문 교습가 22명을 배출했다.
- 31명이 참여해 세 단계 교육과 최종 심사를 통과했다.
- 수료자들은 강사 참여와 공식 교습가 등록 자격을 얻었다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(KLPGA)는 서울 강동구 KLPGA 사옥에서 '2026 KLPGA 마스터 프로페셔널' 수료식을 열고 전문 교습가 22명을 배출했다.
이 과정은 회원들의 지도 능력을 높이고 골프 레슨 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 2021년 시작됐다. 올해는 선발된 회원 31명이 참가했으며, 이 가운데 세 단계 교육을 모두 이수하고 최종 심사를 통과한 22명이 수료했다.
지난 8월 10일부터 약 3개월간 진행된 교육은 총 15개 프로그램으로 구성됐다. 1단계에서는 스윙 메커니즘과 해부학, 골프 규칙, 레슨 프로그램 설계 등 기초 이론을 다뤘다. 2단계에서는 스윙 진단과 교정, 멘털 코칭, 피트니스, 압력 중심(CoP) 측정 및 활용법 등을 익혔다.
마지막 3단계는 온라인 레슨 영상 촬영과 상황별 쇼트 게임 지도, 필드 레슨 및 라운드 실습 등 현장에서 활용할 수 있는 내용으로 채워졌다.
수료자에게는 수료증패와 함께 향후 KLPGA 주관 교육 프로그램 및 골프 박람회 등에 강사로 참여할 수 있는 자격이 주어진다. KLPGA 공식 홈페이지의 '교습가 찾기' 페이지에도 이름을 올릴 수 있다.
최우수 성적으로 과정을 마친 문서영(25)은 "이번 교육을 통해 많은 것을 배우고 성장할 수 있었다"며 "배운 내용을 바탕으로 더욱 훌륭한 지도자가 되도록 노력하겠다"고 말했다.
김상열 KLPGA 회장은 수료 회원들을 축하하며 "이번 교육을 발판 삼아 국내를 대표하는 전문 교습가로 성장하기를 기대한다"고 전했다.
KLPGA는 문화체육관광부 주최단체 지원사업을 통해 이번 과정을 운영했다. 이 밖에도 경기위원 양성 과정과 외국어, 문화교양 등 회원을 위한 교육 프로그램을 진행하고 있다.
iaspire@newspim.com