[KPGA] 주니어 레벨업 대회에 120명 출전…총 43명 승급

AI 핵심 요약beta
- KPGA가 26일 포천에서 유소년 120명 골프대회를 열었다
- 김이든·서성원·김찬율이 학년별 우승을 차지했다
- 대회 결과 43명이 레인보우 승급 시스템에서 승급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 KPGA 주니어리그 '제4회 레인보우 레벨업 토너먼트'가 26일 경기도 포천의 힐마루골프앤리조트 포천 파3에서 열렸다.
이번 대회에는 유소년 선수 120명이 참가해 초등학교 1~2학년부, 3~4학년부, 5~6학년부로 나뉘어 기량을 겨뤘다. 경기는 파3 코스 9홀 스트로크 플레이로 진행됐다.
23명이 출전한 1~2학년부에서는 김이든(제이엘골프아카데미)이 2오버파 29타로 정상에 올랐다. 54명이 참가한 3~4학년부 우승은 2언더파 25타를 친 서성원(Pa Ju Golf Club)에게 돌아갔다. 5~6학년부에서는 김찬율(민트주니어골프)이 1오버파 28타로 43명 가운데 1위를 차지했다.
대회 결과에 따라 총 43명이 레인보우 승급 시스템에서 상위 단계로 올라섰다. 3단계에서 4단계로 29명, 7단계에서 8단계로 14명이 각각 승급했다.
레인보우 승급 시스템은 초등학생의 골프 입문부터 성장까지 돕기 위해 마련된 1~8단계 과정이다. 참가자들이 각자의 수준에 맞춰 실력을 키울 수 있도록 운영된다.
각 부문 1~3위 선수에게는 KPGA 트로피와 상장이 수여됐다. 우승자에게는 한돈 세트, 2위에게는 US키즈골프 클럽 세트, 3위에게는 JBL 블루투스 스피커가 부상으로 전달됐다. 참가자 전원에게는 카카오프렌즈 어피치 거리측정기 케이스가 지급됐다. 이번 대회에서 홀인원은 나오지 않았다.
2026 레인보우 레벨업 토너먼트는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 시행됐다. US키즈골프와 JBL, 한돈자조금관리위원회, 카카오VX가 협찬사로 참여했다.
iaspire@newspim.com