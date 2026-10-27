대신증권, 투자정보 알림 신청 고객 대상 다이어리 증정

AI 핵심 요약beta
- 대신증권은 27일 투자정보 알림 신규 신청 고객 이벤트를 진행했다
- 오는 30일까지 선착순 500명에게 2027년 다이어리 세트를 증정한다
- 사이보스·크레온 MTS에서 전체 알림 설정 후 이벤트를 신청하면 된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 오는 30일까지 사이보스·크레온 MTS의 투자정보 전체 알림을 신규 신청한 고객 500명을 대상으로 '2027년 다이어리·캘린더 세트'를 증정한다고 밝혔다.
27일 대신증권에 따르면 투자정보 알림은 국내외 주요 소식과 투자에 필요한 정보를 MTS 앱 알림으로 안내하는 서비스다. 국내외 시황 요약과 산업·종목 이야기, 시장의 이슈·트렌드를 제공하며, 절세 관련 정보까지 확인할 수 있다.
이번 이벤트는 대신증권 계좌를 보유한 개인 고객을 대상으로 한다. 사이보스 또는 크레온 MTS에서 '설정 > 알림 > 투자정보 알림'의 전체 알림을 켠 뒤, MTS에서 이벤트를 신청하면 응모가 완료된다.
경품은 오는 11월 고객정보에 등록된 자택 주소로 발송될 예정이다. 경품을 받으려면 추첨 및 발송일까지 투자정보 전체 알림 설정을 유지해야 한다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "시장 소식뿐 아니라 절세 정보 등을 고객이 일상에서 편리하게 확인할 수 있도록 알림서비스를 제공하고 있다"며 "이벤트에 참여해 투자에 도움이 되는 정보를 살펴보고 경품도 받아 가길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com