한미약품, 체중 관리 건강기능식품 '에피슬림' 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 27일 건강기능식품 에피슬림 3종을 출시했다
- 신제품은 근력·활력·피부 건강별 원료를 달리해 구성했다
- 제품은 약국에 공급되며 약사 상담 후 구매할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 체중 관리와 건강 관리에 관심이 있는 소비자를 위한 건강기능식품 '에피슬림' 3종을 출시했다고 27일 밝혔다.
신제품은 '에피슬림 머슬', '에피슬림 부스트', '에피슬림 스킨'으로 구성됐다. 체중 관리 과정에서 관심이 높아질 수 있는 근력과 활력, 피부 건강을 고려해 제품별 원료를 달리했다.
에피슬림 머슬에는 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 라임카카오추출복합물과 근력 개선에 도움을 줄 수 있는 강황추출물이 들어갔다. 에피슬림 부스트는 라임카카오추출복합물과 지구력 증진에 도움을 줄 수 있는 옥타코사놀, 비타민B군을 함유했다.
에피슬림 스킨에는 저분자콜라겐펩타이드와 비오틴, 녹차추출물을 배합했다. 세 제품 모두 식품의약품안전처에서 체지방 감소 기능성을 인정받은 라임카카오추출복합물 또는 녹차추출물을 포함했다.
제품은 한미사이언스 계열사인 온라인팜을 통해 일부 약국에 공급된다. 소비자는 약사와 상담해 건강 상태와 생활 습관, 체중 관리 목표에 맞는 제품을 선택할 수 있다.
한미약품은 최근 국내 최초 GLP-1 계열 비만 신약 '에페'(성분명 에페글레나타이드)의 품목허가를 받았다. 회사는 체중 감량뿐 아니라 전반적인 신체 상태와 건강을 함께 고려하는 수요에 주목해 에피슬림을 기획했다고 설명했다.
한미약품 관계자는 "체중 관리 과정에서 소비자들이 관심을 갖는 근력과 활력, 피부 건강을 함께 고려한 제품"이라며 "건강하고 지속 가능한 체중 관리를 위한 헬스케어 제품을 확대하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com