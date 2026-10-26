[프로농구] '윤원상 위닝샷' LG, 소노 4연승 잠재우고 공동 5위 도약

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 창원 LG가 경기 종료 직전 터진 윤원상의 극적인 결승 득점에 힘입어 고양 소노를 제압했다. 주전 가드 양준석의 부상 공백과 아셈 마레이의 퇴장이라는 악재까지 극복한 값진 승리였다.

LG는 26일 고양 소노 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 소노를 109-107로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] LG의 윤원상(왼쪽). [사진 = KBL] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 LG는 연패 위기에서 벗어나며 4승 5패를 기록, 소노와 공동 5위에 올랐다. 반면 소노는 4연승 행진이 끊기며 LG와 같은 성적이 됐다.

LG에서는 유기상이 3점슛 6개를 포함해 24점을 터뜨렸고, 아치 굿윈이 25점 6어시스트로 공격을 이끌었다. 마레이도 퇴장 전까지 16점 10어시스트를 기록하며 힘을 보탰다.

소노는 자니 오브라이언트가 34점 8리바운드, 이정현이 24점으로 분전했지만 마지막 고비를 넘지 못했다.

LG는 이날 주전 포인트가드 양준석이 종아리 부상으로 결장했다. 이번 시즌 평균 9점 5.1어시스트를 기록 중인 야전사령관의 공백은 적지 않았다.

조상현 감독은 윤원상과 한상혁에게 경기 운영을 맡기는 동시에 굿윈을 포인트가드로 활용하는 변화를 줬다. 굿윈의 볼 운반과 패스 능력을 활용해 유기상에게 외곽 기회를 만들어주는 전략이었다.

LG는 1쿼터부터 치열한 공방을 벌였다. 양홍석이 적극적인 공격으로 힘을 보탰고, 굿윈도 외곽포를 가동하며 공격에 활력을 불어넣었다.

[서울=뉴스핌] LG의 에이스 유기상. [사진 = KBL] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

2쿼터에는 유기상의 슛 감각이 폭발했다. 유기상은 2쿼터에만 3점슛 4개를 성공시키며 소노 수비를 흔들었다. 굿윈 역시 직접 득점에 나서는 동시에 동료들의 공격 기회를 만들어줬다. LG는 전반을 55-50으로 앞선 채 마쳤다.

3쿼터에도 LG의 공격은 거침없었다. 칼 타마요와 유기상, 양홍석의 외곽포가 연달아 터졌고 마레이가 골밑에서 공격의 연결고리 역할을 했다. LG는 한때 82-64로 18점 차까지 달아나며 승기를 잡는 듯했다.

그러나 예상치 못한 변수가 발생했다. 3쿼터 종료 약 53초를 남기고 마레이가 오브라이언트와의 골밑 경합 과정에서 네 번째 개인 반칙을 범한 데 이어 판정에 항의하다 테크니컬 파울까지 받아 5반칙으로 퇴장당했다. LG는 89-77로 3쿼터를 마쳤지만 골밑의 중심을 잃으면서 4쿼터 들어 급격히 흔들렸다.

소노는 이정현과 임동섭, 오브라이언트의 외곽포를 앞세워 추격에 나섰다. 종료 2분 32초 전 이정현의 3점슛으로 101-101 동점을 만들었고, 종료 1분 47초 전에는 오브라이언트의 골밑 득점으로 103-101 역전에 성공했다.

LG도 쉽게 물러서지 않았다. 굿윈과 유기상이 공격을 이끌며 다시 균형을 맞췄다. 특히 유기상은 중요한 순간 수비 리바운드를 잡아낸 데 이어 자유투까지 성공시키며 집중력을 발휘했다.

[서울=뉴스핌] LG 선수들이 26일 열린 소노와의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다 [사진 = KBL] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

종료 6초 전에는 양홍석이 점퍼를 성공시키며 LG가 107-105로 앞섰다. 그러나 소노의 오브라이언트가 곧바로 동점을 만들면서 승부는 다시 원점으로 돌아갔다.

마지막 순간 승부를 결정지은 선수는 윤원상이었다. 종료 직전 공격에 나선 윤원상은 과감한 돌파에 이은 슛을 성공시켰다. 경기 종료 0.6초를 남기고 터진 극적인 결승 득점이었다.

양준석의 공백 속에서 경기 운영을 책임졌던 윤원상은 이날 자신의 유일한 득점인 2점으로 팀에 승리를 안겼다.

wcn05002@newspim.com