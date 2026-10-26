부산시 '제2회 글로벌도시관광서밋' 개막…도시 협력·관광 혁신 논의

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'2040 지속가능 도시관광 공동비전' 선언

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 고유의 자원과 문화를 관광 경쟁력으로 확보하기 위한 방안 마련에 나섰다

부산시는 글로벌도시관광진흥기구, 부산관광공사와 함께 26일부터 28일까지 사흘간 해운대구 파라다이스호텔 부산 등에서 제2회 글로벌도시관광서밋을 개최하고 있다고 밝혔다.

전재수 부산시장(가운데)이 26일 파라다이스호텔 부산 등 해운대 일원에서 열린 제2회 글로벌도시관광서밋 회담에 참석하고 있다.[사진=부산시] 2026.10.26

'로컬투어리즘: 도시경제와 관광혁신의 연결'을 주제로 열리는 이번 서밋에는 16개국 31개 도시 대표단과 정부·국제기구 관계자, 관광 전문가 및 기업 관계자 등 700여 명이 참석했다.

행사는 26일 오전 개회식을 시작으로 기조세션, 고위급 정책세션, 대사세션, 시장회담, 도시·기관 간 양자면담 등으로 진행됐다. 기조세션에서는 지속가능관광과 디지털 혁신이 도시경제에 미치는 영향과 새로운 성장 가능성을 다뤘다.

고위급 정책세션에서는 부산의 스마트관광과 디지털 혁신을 비롯해 산살바도르의 지역경제와 상생, 마추픽추의 지속가능관광과 도시 회복력, 콜롬보의 도시 브랜딩과 관광 경험 등을 소개했다.

4개국 주한 대사가 참여하는 대사세션에서는 각 도시의 관광자원과 브랜드 가치를 조명하고 관광을 통한 경제 활성화 방안을 논의한다. 양자면담에서는 도시와 기관 간 협력 의제를 발굴했다.

이번 서밋의 핵심 일정은 20개 도시 시장단이 참여하는 시장회담이다. 시장단은 주민 중심 관광, 기술·데이터 기반 혁신, 도시 간 역량 공유, 지속가능성과 회복력 강화를 담은 '2040 지속가능 도시관광 공동비전'을 선언했다.

공동비전은 시민을 관광의 수혜자에 그치지 않고 관광정책의 주체로 보는 데 초점을 둔다. 참여 도시들은 각 지역의 여건과 우선순위를 고려해 관광 성과가 지역사회와 시민에게 돌아가도록 협력할 계획이다.

27일에는 '굿투어리즘'을 비롯해 해양관광, 웰니스와 로컬 콘텐츠를 결합한 관광 모델, 청년의 관광산업 진출 등을 주제로 한 세션이 이어진다.

관광기업과 기관 간 사업 발굴을 위한 일대일 상담회와 리버스 피칭도 열린다. 해운대 구남로 일원에서는 참가 도시의 관광 홍보부스와 세계음식·문화공연 등을 선보이는 글로벌도시관광로드쇼가 진행된다.

시는 이번 서밋을 도시 간 교류를 방문과 소비, 비즈니스, 일자리 창출로 연결하는 계기로 삼을 방침이다. 관광의 양적 확대보다 지역경제와 시민에게 실질적인 효과가 돌아가는 질적 성장을 추진한다는 구상이다.

ndh4000@newspim.com