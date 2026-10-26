[프로농구] WKBL, TV 5개 채널과 뉴미디어 4개 채널에서 생중계

AI 핵심 요약beta
- WKBL은 26일 2026~2027시즌 생중계 채널을 확정했다
- 여자프로농구는 TV와 뉴미디어 등 9개 매체에서 중계된다
- PC·모바일에서는 4개 플랫폼을 통해 실시간 시청할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=WKBL(한국여자농구연맹) 'KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구'의 생중계 채널 라인업을 확정했다.
WKBL은 26일 "이번 2026~2027시즌 여자프로농구는 TV 방송과 뉴미디어 플랫폼을 비롯해 총 9개 매체를 통해 생중계된다"고 밝혔다.
TV 생중계는 KBS N 스포츠, MBC스포츠플러스, 스포티비, KBS, 부산MBC를 포함해 5개 채널에서 방송된다.
뉴미디어 중계는 네이버 치지직, SOOP, 다음스포츠, WKBL 앱(어플리케이션) 4개 플랫폼을 통해 진행되며, PC 및 모바일 환경에서 실시간으로 시청할 수 있다.
WKBL은 "2026~2027시즌에도 다양한 방송 매체를 확보하여 농구 팬과 시청자 모두가 편리하게 경기를 관람할 수 있는 중계 환경을 마련했다"고 밝혔다.
willowdy@newspim.com