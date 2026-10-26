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곽효정 세종시의원 "행정기관 이전 맞춰 중심상권 적극 개발해야"

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  • 곽효정 의원은 26일 중심상권 개발과 투자유치를 촉구했다
  • 세종시민 소비액의 66.5%가 역외로 유출된 것으로 나타났다
  • 나성동 상업용지 개발과 대형 유통시설 유치를 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나성동 상업용지 개발·대형 유통기업 유치 등 촉구

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 중앙행정기관 추가 이전에 따른 인구와 소비 수요 증가를 지역경제 활성화로 연결하기 위해 대형 유통시설 유치와 중심상권 개발에 적극 나서야 한다는 주장이 제기됐다.

장기간 개발이 지연된 나성동 상업용지 문제를 해결하고 투자유치 전담 조직과 중장기 도시발전 전략을 통해 세종시의 소비 유출을 줄여야 한다는 목소리다.

26일 세종시의회에 따르면 곽효정 의원은 이날 열린 제109회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 나성동 상업용지 개발 지연과 시민 역외소비 문제를 지적하며 투자유치와 상권 활성화를 위한 구체적인 대책 마련을 촉구했다.

곽효정 세종시의원이 26일 열린 제109회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 중앙행정기관 추가 이전에 따른 중심상권 개발을 촉구했다. [사진=세종시의회] 2026.10.26 vincent977@newspim.com

곽 의원은 "정부가 2027년부터 중앙행정기관 등 44개 기관 소속 공무원 약 1만 명을 세종으로 이전하는 계획을 발표했다"며 "이전 효과가 지역경제 성장으로 이어지려면 주거·교통은 물론 쇼핑·문화·여가·숙박시설 등 정주 여건을 함께 확충해야 한다"고 강조했다.

그는 "2025년 세종시민의 총소비액 약 7조278억원 가운데 역외소비는 약 4조6000억원으로 66.5%를 차지했다"며 "대전에서 발생한 소비만 약 7450억원에 달했다"고 설명했다.

그러면서 "나성동에는 10년 넘게 매각되지 않은 약 6만2000㎡ 규모의 상업용지도 남아 있다"며 상업용지 개발을 통한 지역 내 소비 유입 필요성을 강조했다.

구체적인 대책으로는 대형 유통기업 투자유치와 백화점 유치를 추진하고 상권 공실 문제에 대응할 전담 태스크포스(TF)를 구성할 것을 제안했다.

행정중심복합도시건설청·한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의해 토지가격과 개발 방식 등 핵심 현안을 해결하고 대형 유통시설과 주변 상권의 상생 방안도 마련해야 한다는 것이다.

중심상권 개발은 세종시 중장기 발전전략과 연계하고 읍면지역 관광자원과 북부권 산업단지까지 연결해 지역 내 체류와 소비를 늘리는 방향으로 추진해야 한다는 구상이다. 지역개발과 관광·시설관리 등을 주도적으로 추진할 수 있도록 세종도시개발공사 설립도 검토 과제로 제시했다.

곽효정 의원은 "중앙행정기관 추가 이전은 세종의 중심상권을 되살릴 골든타임"이라며 "행정수도의 성장이 시민의 삶을 풍요롭게 하고 지역경제의 활력으로 이어지도록 과감한 결단과 실질적인 성과를 보여줘야 한다"고 거듭 강조했다.

vincent977@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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