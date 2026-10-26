전재수 부산시장, 부산시설공단 이사장 후보 지명 철회…"시의회와 협치"

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김명수 후보자 자진사퇴 수용

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회의 '부적격' 판정과 부산시설공단 노조의 반발 속에 김명수 후보자가 스스로 물러나 논란이 일단락됐다.

부산시는 김명수 부산시설공단 이사장 후보자가 26일 자진사퇴 의사를 밝히자 이를 수용하고 지명을 철회하기로 했다고 밝혔다.

부산시가 김명수 부산시설공단 이사장 후보자가 26일 자진사퇴 의사를 밝힘에 따라 이를 수용하고 후보자 지명을 철회하기로 결정했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

부산시의회 인사청문특별위원회는 지난 8일 김 후보자에 대해 전문성과 역량 부족을 이유로 부적격 의견이 담긴 인사청문 경과보고서를 채택했다. 시의회 의견은 임명권자를 구속하지는 않지만 사실상 임명 추진의 부담으로 작용했다.

부산시설공단 노동조합도 김 후보자의 전문성과 조직관리 역량에 문제가 있다며 지명 철회를 요구해 왔다. 노조는 선거캠프 출신 인사라는 점을 문제 삼으며 후보자에 대한 사퇴 요구와 함께 집회·서명운동 등 대응을 예고한 바 있다.

시는 공공기관장 인사에서 시의회의 검증 의견과 기관 구성원, 이해관계자의 목소리를 함께 고려해야 한다고 설명했다. 시는 임명 여부를 두고 시의회 결과와 공단 운영 안정성, 후보자 역량 등을 종합적으로 검토해 왔다.

김 후보자는 이날 입장을 통해 "자신에 대해 제기된 의혹은 받아들일 수 없지만 논란이 시정에 부담을 줄 수 있다고 판단해 사퇴를 결심했다"고 설명했다.

시는 이번 철회가 특정 후보자에 대한 일방적 평가가 아니라 시의회와 현장의 의견을 의사결정에 반영한 것이라는 입장이다.

전재수 시장은 "시의회 인사청문회에서 제기된 의견과 시설공단 현장의 목소리를 무겁게 받아들여 후보자의 자진사퇴 의사를 수용하기로 했다"고 말했다.

앞서 이날 오전 시의회 국민의힘 의원들은 김명수 후보자의 지명 철회를 요구하며 요구가 받아들여지지 않으면 협치 중단에 나서겠다고 경고했다.

시의회는 지난 8일 두 후보자 모두에게 부적격 의견을 냈지만 전 시장은 지난 21일 김태호 사장을 임명했다.

ndh4000@newspim.com