세종시, 조선시대 읍지 '전성지' 문화유산 가치 조명

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30일 역사·지리·사회상 연구 학술대회

내년 시 지정문화유산 지정 방안 모색

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 고려~조선 전의면 일대 옛 행정구역이었던 전의현의 역사와 사회상을 담은 조선시대 읍지 '전성지'의 가치를 규명하고 '시 문화유산 지정'에 나선다.

시는 오는 30일 시청 여민실에서 '전성지'의 역사적·학술적 가치를 조명하는 학술대회를 열고 내년 시 지정문화유산 지정 방안을 모색한다고 26일 밝혔다.

세종시가 오는 30일 조선시대 읍지 '전성지'의 역사적·학술적 가치를 조명하는 학술대회를 개최한다. [사진=세종시] 2026.10.26 vincent977@newspim.com

1854년 편찬된 전성지는 현재 세종시 전의면 일대에 해당하는 옛 전의현의 연혁과 지리, 인물 등을 기록한 읍지다. 관직과 성씨, 호구 등 당시 행정·사회·문화 전반의 정보를 담고 있어 지역사 연구에 중요한 자료로 평가된다.

이번 학술대회는 전성지의 사료적 가치를 체계적으로 살펴보고 시 지정문화유산 지정의 타당성과 향후 추진 방향을 논의할 예정이다. 시는 학술대회 결과를 종합적으로 검토해 내년 문화유산 지정을 추진할 계획이다.

기조 발표는 김영관 충북대 교수가 맡아 '전성지의 편찬과 내용 구성'을 주제로 진행한다.

이와 함께 김의환 충북대 교수가 '조선시대 충청도 전의현의 세거 성씨와 인물', 강창숙 충북대 교수가 '전성지 방리와 지명 변천 고찰', 이근호 충남대 교수가 '조선 후기 전의 지역의 사회경제와 재정 운영'을 발표한다. 정대영 국립대구박물관 연구자는 '전의읍지의 발간 현황과 해제'를 주제로 발표할 예정이다.

발표 이후에는 전성지의 역사적 가치와 문화유산 지정 가능성을 논의하는 종합 토론이 이어진다.

남궁호 문화체육관광국장은 "이번 학술대회를 통해 지역 문화유산에 대한 시민들의 관심을 높이고 전성지의 역사적 가치를 널리 알리겠다"며 "지역의 소중한 유산을 발굴·연구·보존해 세종시의 역사적 정체성을 확산해 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com