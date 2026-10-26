세종시, 디지털 행정서비스 역량 전국 최상위권 입증

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행안부·지역정보개발원 평가 76.98점

전국 시·도 평균보다 10점 이상 높아

시민 참여·디지털 역량 강화 등 만점

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 인공지능(AI)·데이터 기반 행정 역량을 바탕으로 전국 광역시 가운데 최상위권의 디지털 행정서비스 역량을 입증했다.

26일 시에 따르면 행정안전부와 한국지역정보개발원이 진행한 '2026년 지방자치단체 디지털 수준진단'에서 76.98점을 받아 전국 시·도 평균인 66.30점보다 10.68점 높은 점수를 기록했다. 전국 광역시 중 상위 3개 지방자치단체에도 이름을 올렸다.

세종시가 '2026년 지방자치단체 디지털 수준진단'에서 전국 광역시 중 상위 3곳에 선정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 2026.10.26 vincent977@newspim.com

이번 진단은 지난해 실적을 대상으로 전국 17개 시·도의 디지털 전환 수준을 평가한 것으로, 디지털정부 추진 역량(50점), 디지털 서비스(40점), 디지털정부 추진 정도(10점) 등 3개 영역 20개 지표를 종합해 이뤄졌다.

시는 디지털정부 추진 역량에서 34점, 디지털 서비스에서 32.98점, 디지털정부 추진 정도에서 10점을 각각 획득했다.

특히 디지털정부 실현계획에 따른 과제 발굴과 추진 실적을 평가하는 디지털정부 추진 정도 영역에서 2년 연속 만점을 기록했다.

인공지능(AI)·클라우드·데이터 등 지능정보기술을 행정에 도입하기 위한 정책·제도적 대응과 기술 개발·서비스 제공 역량도 좋은 평가를 받았다.

디지털 사업 예산 가운데 지능정보기술 관련 예산 비중은 64.5%로 전국 평균(49.2%)을 크게 웃돌았다. 관련 조직과 예산 확보 수준도 전국 평균을 상회하며 전년보다 확대됐다.

시민이 체감하는 디지털 서비스 분야에서도 성과를 거뒀다. 국민신문고를 통한 시민 제안 등 디지털 시민참여와 디지털배움터를 활용한 시민 디지털 역량 강화 지표에서 전국 상위 20%에 해당하는 1등급을 받아 만점을 획득했다.

민원 콜센터와 디지털 민원서비스 이용률도 1등급을 기록했다. 공무원 대상 AI·디지털 역량 교육, 전자정부 성과관리, 데이터 기반 행정, 사이버보안 분야에서도 전국 평균을 웃돌았다.

김산옥 인공지능디지털담당관은 "이번 결과는 디지털 행정 기반과 시민 참여 등 여러 분야에서 세종시가 전국 선두권에 있음을 보여준다"며 "앞으로도 인공지능과 데이터를 적극 활용해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 디지털 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com