[2026AG] '폭우 뚫고 역전승' 곽건휘, 장애인 양궁 남자 리커브 금메달

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 장애인 양궁의 곽건휘(36·서울특별시장애인양궁협회)가 폭우 속에서 역전승을 거두며 생애 첫 아시안패러게임 금메달을 목에 걸었다.

곽건휘는 24일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 양궁 남자 리커브 결승에서 자오리쉐(중국)를 세트 점수 6-4(23-22 23-29 27-29 27-26 27-26)로 꺾고 우승했다.

[서울=뉴스핌] 한국 장애인 양궁 남자 리커브 국가대표 곽건휘. [사진=대한장애인체육회] 2026.10.24 football1229@newspim.com

지난 21일 W1 혼성 단체전에서 금메달을 합작한 김옥금(66·광주광역시청)-박홍조(43·서울시청) 조에 이어 한국 장애인 양궁의 이번 대회 두 번째 금메달이다. 한국 선수단 전체로는 29번째 금메달이다.

2022 항저우 대회에 이어 두 번째 아시안패러게임에 출전한 곽건휘는 처음으로 시상대 가장 높은 곳에 올랐다.

결승전은 쉽지 않았다. 곽건휘는 1세트 첫 화살을 5점에 쏘며 불안하게 출발했지만, 이후 두 발을 모두 9점에 꽂아 23-22로 첫 세트를 따냈다.

그러나 2세트와 3세트를 연달아 내주며 세트 점수 2-4로 뒤졌다. 패배 위기에 몰린 곽건휘는 4세트에서 이날 첫 10점을 기록하는 등 27점을 쏘며 27-26으로 승리해 승부를 원점으로 돌렸다.

마지막 5세트에서도 집중력을 유지했다. 세 발을 모두 9점에 적중시킨 곽건휘는 27-26으로 이기며 역전 우승을 확정했다.

곽건휘는 2010년 군 복무 중 낙상사고를 당했다. 이후 약 4년간 재활에 매진한 뒤 양궁을 시작했다.

[서울=뉴스핌] 한국 장애인 양궁 남자 리커브 국가대표 곽건휘. [사진=대한장애인체육회] 2026.10.24 football1229@newspim.com

국궁을 즐기던 아버지의 영향으로 활에 관심이 있었지만, 퇴원 후 찾은 국궁장은 휠체어로 접근하기 어려웠다. 대신 가까운 양궁장에서 지인의 권유로 활을 쏘기 시작한 것이 장애인 양궁 선수로 이어졌다.

생애 첫 아시안패러게임 금메달을 획득한 곽건휘는 오는 2027년 호주 세계선수권 대회에서 2028 로스앤젤레스(LA) 패럴림픽 출전권을 정조준한다.

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