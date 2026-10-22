체육공단, 문체부와 원로 체육인 지원 사업 나서

AI 핵심 요약beta
- 체육공단은 22일 어려운 원로 체육인 지원사업을 추진했다
- 60세 이상 장기요양자나 기초생활수급자가 신청할 수 있다
- 선정자 2명에게 의료비 3000만원과 생계비 1000만원을 지원한다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 어려운 형편의 원로 체육인들을 위한 지원 사업을 시행한다.
체육공단은 22일 "문화체육관광부와 스포츠를 통해 국가에 기여했으나 어려운 생활 형편과 지병으로 힘든 상황에 있는 원로 체육인을 돕기 위한 '2026년 원로 체육인지원 사업'을 추진한다"고 밝혔다.
체육진흥에 뚜렷한 공적이 있는 60세 이상 체육인 중 질병·부상 등으로 1년 이상 장기 요양 중이거나, '국민기초생활 보장법'에 따른 기초생활수급자 또는 차상위계층에 해당하는 자는 모두 신청할 수 있다.
체육공단은 올해 총 2명(체육인·장애 체육인 각 1명)을 선정할 예정한다. 대상자로 선정되면 의료비는 최대 3000만원, 생계비는 1000만원을 지원받는다.
신청을 희망하는 원로 체육인은 다음달 20일까지 소정의 양식을 온라인 또는 우편으로 접수하면 된다. 체육공단은 지원 자격과 평가 기준 등을종합적으로 검토해 최종 지원 대상자를 선정할 계획이다.
willowdy@newspim.com